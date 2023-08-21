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Громадянка Польщі намагалася вивезти з України свого хлопця-українця, сховавши під ковдрою (фото)

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Дмитро ГулійчукДмитро Гулійчук
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Громадянка Польщі намагалася вивезти з України свого хлопця-українця, сховавши під ковдрою (фото)

Жінка намагалась вивезти 32-річного чоловіка до Польщі. / Фото: Західне регіональне управління Держприкордонслужби України

Ухилянт ховався за передніми сидіннями на підлозі автомобіля та був прикритий ковдрою

Громадянка Польщі намагалася вивезти з України свого хлопця-українця, сховавши під ковдрою.

Про це передає Західне регіональне управління Держприкордонслужби.

Під час перевірки легковика, прикордонники виявили чоловіка, який ховався за передніми сидіннями на підлозі автомобіля та був прикритий ковдрою. Ним виявився хлопець водійки, 32-річний громадянин України.

Громадянка Польщі накрила свого хлопця ковдрою. / ©
Громадянка Польщі накрила свого хлопця ковдрою.

Чоловік є військовозобов'язаним підпадає під обмеження щодо виїзду за кордон. Саме через це пара вирішила подолати державну межу вдавшись до хитрувань.

За спробу незаконного перетину державного кордону чоловіка буде притягнено до адміністративної відповідальності. А у діях жінки вбачаються ознаки злочину, передбаченого ст. "Незаконне переправлення осіб через державний кордон України", про що було направлено повідомлення до поліції.

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Нагадаємо, що на Закарпатті затримали двох чоловіків призовного віку, які вдавали з себе "волонтера" та "іноземця", щоб виїхати за кордон.

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Дата публікації
Перегляди
1122
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