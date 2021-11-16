Гроші можна буде цільово використати: Шмигаль розповів про виплату тисячі гривень вакцинованим українцям

Гроші можна буде цільово використати: Шмигаль розповів про виплату тисячі гривень вакцинованим українцям

Програма щодо виплати тисячі гривень вакцинованим буде діяти і в 2021 році, і в першій половині наступного року.

Анонсована президентом Володимиром Зеленським програма щодо виплати тисячі гривень українцям, які пройшли повний курс вакцинації від коронавірусу, буде фінансуватися з держбюджети. Отримати гроші зможуть всі, хто вакцинувався.

Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час брифінгу за результатами робочої поїздки до Тернопільської області 16 листопада, пише УНІАН.

За його словами, виплати будуть здійснюватися із загального фонду державного бюджету через Фонд підтримки підприємництва.

"Це буде фонд підтримки підприємництва, яке постраждало від COVID-19. Тобто це буде загальний фонд бюджету і, відповідно, ці кошти будуть виділені. Це кошти державного бюджету України", - сказав Шмигаль.

Голова уряду пояснив, що держава виплачуватиме кошти через систему ваучерів-сертифікатів. Через "Дію" тисячу гривень можна буде використати під час відвідин кіно, театрів, музеїв, наприклад.

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"Буквально вчора президент оголосив підтримку окремих галузей, які постраждали від ковіду, через систему ваучерів-сертифікатів, коли вакцинованим людям держава буде видавати через додаток "Дія" тисячу гривень, яку можна буде цільово використати на постраждалі галузі: креативні індустрії, кіно, театри, музеї. Ми розраховуємо, що ця програма буде діяти і в цьому, і в першій половині наступного року, і всі, хто вакцинувався, зможуть нею оперативно і дуже зручно скористатися", - пояснив Шмигаль.

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