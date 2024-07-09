Гроші на крові: у Дніпрі злочинці викрадали мобільні телефони загиблих воїнів та списували кошти – фото

Підозрювані мали доступ до бюро судово-медичної експертизи.
У Дніпрі затримали злочинну групу, яка викрадала мобільні телефони загиблих військовослужбовців та через онлайн-банкінг списували кошти.
Про це повідомляє Нацполіція України.
Поліцейські встановили, що підозрювані мали доступ до бюро судово-медичної експертизи, куди доставляли тіла загиблих на фронті військовослужбовців та їх особисті речі.
"Викравши мобільні телефони померлих, вони змінювали паролі та входили в онлайн-банкінг. Частину коштів знімали готівкою у банкоматах, іншу частину – перераховували на свої банківські рахунки та оформлювали кредити й розстрочки на товари", - йдеться у повідомленні.
Крім того, злочинці викрадали особисті речі військових, які потім продавали через Інтернет.
За такою схемою зловмисники заволоділи майже 1,5 млн гривень з рахунків загиблих героїв. Встановлена причетність фігурантів до понад 20 злочинних епізодів.
Нагадаємо, у смертельній аварії на Рівненщині 6 липня загинули троє військових ЗСУ – що про них відомо.
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