Гроші на старість: українцям пропонують самим назбирати собі на пенсію

Гроші на старість: українцям пропонують самим назбирати собі на пенсію

В Україні планують запровадити накопичувальну пенсійну систему.

Наступного року в Україні планують запровадити обов’язкову накопичувальну пенсійну систему. Це означає, що з кожної зарплати автоматично відраховуватимуть 1 чи 2 відсотки на спеціальний пенсійний рахунок. Накопичені гроші повернуть після виходу на пенсію: або одним платежем, або рівними частинами упродовж 10 років. Ця система повинна запрацювати одночасно із нинішньою - солідарною. Таким чином, як запевняють ініціатори реформи, пенсійні виплати збільшаться вдвічі.

Докладніше про це йдеться 27 вересня в сюжеті ТСН.19:30.

У Пенсійному фонді радять розпочинати думати про майбутню пенсію якомога раніше. Перший крок - перевірити в реєстрі особисту інформацію про свій стаж, заробітну плату, сплачені податки і розмір майбутньої пенсії.

Для цього на сайті Пенсійного фонду потрібно увійти до особистого кабінету, приміром через ID-банкінг. За допомогою пенсійного калькулятора тут можна підрахувати, наскільки забезпеченою буде старість.

“Пенсія у нас розраховується відповідно до стажу і розміру заробітної плати. Чим більшими є стаж і заробітна плата - тим більша пенсія”, - пояснює заступниця начальника ГУ Пенсійного фонду України в Києві Олена Бойко.

Додатково можна вносити у пенсійний стаж період навчання в університеті та інші місця роботи, яких немає в особистій справі.

Проте, за нинішньої солідарної пенсійної системи, на виплату пенсій можна й не дочекатися.

Як пояснює голова ради Всеукраїнської асоціації недержавних пенсійних фондів Григорій Овчаренко, за нинішньої ситуації у нас близько 10 мільйонів платників податків утримують 11 мільйонів пенсіонерів, оскільки самі пенсіонери, а також діти, інваліди, домогосподарки, заробітчани — до Пенсійного фонду нічого не сплачують. І ця різниця дедалі збільшується в бік неплатників.

“Частка населення 65+ складає близько 25 відсотків до активного населення і постійно зростає”, - зауважив міністр фінансів Сергій Марченко.

За його словами, якщо не поміняти пенсійну систему, то сорокалітнім українцям пенсія не світить. Тому до нинішньої солідарної пропонують додати накопичувальну пенсійну систему. Тоді кожен складатиме собі гроші сам, акумулюючи один чи два відсотки з кожної зарплати на спеціальному рахунку.

Міністр соціальної політики Марина Лабезна стверджує, що впровадження накопичувальної системи дозволить отримувати вдвічі більше пенсійні виплати, ніж за нинішніх умов.

Обов’язкову накопичувальну пенсійну систему в Україні намагаються запровадити вже зо два десятки років. Якщо парламент проголосує, то новою датою її запуску стане 2023-й рік.

Проте рівень довіри до фінансових установ в Україні не дозволяє українцям почуватися спокійно під час впровадження нової пенсійної системи, особливо, якщо до цього процесу залучено державу як регулятора.

“Обов’язкові пенсійні системи завжди набагато більше регулюються державою і там абсолютно все залежатиме від держави. Держава захоче - і закриє. Є багато випадків, коли їх закривають, реформують, переформатовують. У державі, де може бути, що завгодно, ця система не врятує”, - вважає науковий співробітник Інституту демографії та соціальних досліджень НА України Лідія Ткаченко.

Експерти радять майбутнім пенсіонерам із нинішньої вікової категорії 40+ вкладати гроші в нерухомість, цінні папери та дітей. Розумні та освічені нащадки принесуть вам не тільки склянку води, а й, можливо, безтурботну старість.

Новини України: за рік можуть запровадити обов`язкову накопичувальну пенсійну систему

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