Гроші Росії за енергоресурси – це гроші на руйнацію демократії: Зеленський звернувся до Заходу

Гроші Росії за енергоресурси – це гроші на руйнацію демократії: Зеленський звернувся до Заходу

Президент України наголосив, що черговий санкційний пакет проти Росії повинен містити відмову від російської нафти.

Гроші Росії за енергоресурси – це гроші на руйнацію демократії.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський у відеозверненні 15 квітня.

Президент наголосив, що Свою активність мають продовжувати наші дипломати за всіма можливими лініями, на всіх можливих рівнях. Як офіційних, так і неофіційних.

"Черговий санкційний пакет проти Росії повинен містити відмову від російської нафти. Загалом демократичний світ має визначитись із тим, що гроші Росії за енергоресурси – це насправді гроші на руйнацію демократії. Коли ці рішення будуть, ми всі зможемо побачити, що мир наближається", - наголосив він.

Звернення Президента України Володимира Зеленського за підсумками 51-го дня війни

Нагадаємо, Зеленський відповів, скільки ще триватиме війна

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