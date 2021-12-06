Гроші сховала у Кодекс про адмінправопорушення: ексголові районного суду оголосили вирок за хабар

Гроші сховала у Кодекс про адмінправопорушення: ексголові районного суду оголосили вирок за хабар

За закриття справи про адміністративне правопорушення суддя вимагала 5 тисяч гривень.

У понеділок, 6 грудня, колегія суддів Вищого антикорупційного суду України оголосила вирок, яким колишню голову одного з районних судів Херсонської області засуджено до 5 років 6 місяців позбавлення волі.

Про це повідомили на Facebook-сторінці Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Як було встановлено під час досудового розслідування, у квітні 2018 року голова суду пообіцяла порушникові закрити адміністративну справу проти нього за 5 тисяч гривень. У разі відмови за скоєне адмінправопорушення чоловік повинен би був заплатити штраф у розмірі від 16 до 32 тисяч гривень.

“Після отримання коштів, які вона сховала у Кодекс про адміністративні правопорушення, суддя ухвалила постанову про закриття вказаного провадження. Суддю викрито на "гарячому", одразу після одержання нею обумовленої суми”, - йдеться у повідомленні.

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Колегія суддів ВАСУ визнала екссуддю винуватою у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, та призначила покарання - 5 років 6 місяців позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади в органах державної влади на строк три роки, з конфіскацією всього належного їй майна.

Вирок Вищого антикорупційного суду може бути оскаржений впродовж 30 днів з моменту його проголошення в суді апеляційної інстанції.

Нагадаємо, раніше у Києві знайшли мертвим колишнього суддю Солом'янського районного суду Сергія Зінченка. У поліції кажуть про самогубство, але адвокатка Зінченка запевняє, що його застрелили.

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