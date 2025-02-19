Гроші США, переговори у Саудівській Аравії, виробництво зброї Україною: головне з пресконференції Зеленського

Президент України Володимир Зеленський поспілкувався з журналістами. Зокрема, він прокоментував переговори у Саудівській Аравії, суперечливі цифри Трампа, нестачу ППО тощо.

Що сказав український лідер на пресконференції 19 лютого – читайте у матеріалі ТСН.ua.

Рейтинг президента "4%"

За словами головнокомандувача, дані про низьку підтримку українцями голови держави країни, які навів президент США Дональд Трамп, є неправдивими. Щобільше, вони мають російське джерело.

"Раз вже говоримо про 4%, ми бачили цю дезінформацію, ми розуміємо, що вона йде від Росії. Ми розуміємо це і у нас є докази, що ці цифри обговорюються між Америкою і Росією. Тобто, на жаль, президент Трамп з великою повагою до нього, як до лідера народу, який ми дуже поважаємо, американського народу, який нас постійно підтримує, на жаль, живе в цьому дезінформаційному просторі", – сказав голова держави.

Переговори в Саудівській Аравії

Зеленський висловив розчарування переговорами, що відбулися в Саудівській Аравії за участі міністрів закордонних справ США та Росії. За його словами, на зустрічі не підіймалися ключові для України питання, зокрема щодо військовополонених та ракетних ударів по українських містах.

"В Саудівській Аравії зустрічаються міністри закордонних справ двох держав, у присутності міністра МЗС третьої держави, і не піднімають питання полонених. І точно не підіймають питання щодо ракетних ударів", – заявив Зеленський.

Також він зазначив, що не отримав відповіді від США щодо можливості збільшення поставок систем Patriot, які критично необхідні для захисту українського неба.

"На мої запитання щодо збільшення Patriot я не почув відповіді від США, хоча це ті питання, які дуже важливі", – наголосив президент.

Щобільше, як зауважив Зеленський, під час зустрічі з РФ говорили - як із жертвою.

"Все це точно позитивно на Україну не впливає. Натомість впливає на те, що вони виводять з ізоляції Путіна. Думаю, Путін і рускіє дуже радіють, бо обговорюються питання з ними... вчора вже були сигнали... – "як з жертвою"... Це щось нове", – наголосив він.

Глава держави зауважив, що не прагне критикувати офіційних представників Сполучених Штатів Америки, але глобальний бізнес завжди говорив, що це конфлікт. Глава держави наголошує, що відбувається "пом'якшення політики" щодо РФ.

Зустріч із партнерами 24 лютого

Український лідер Володимир Зеленський анонсував зустріч лідерів країн-партнерів. Вона відбудеться 24 лютого.

"Також ми будемо тут організовувати зустріч. Хтось буде офлайн, хтось онлайн. Вона буде 24 числа. Я думаю, що зараз ми спробуємо достатньо швидко попрацювати над цим. Це буде також зустріч лідерів", – заявив Зеленський.

Президент зазначив, що не готовий поки що говорити, хто буде онлайн.

"Я думаю, буде серйозне представництво", – зазначив глава держави.

Скільки грошей витрачено на війну

Україні війна коштувала 320 млрд доларів. З них 120 млрд дав народ України, платники податків, і 200 млрд – США та ЄС. Йдеться про пакет зброї.

Як деталізував Зеленський, всього США дали нам близько 67 млрд зброєю та 31,5 млрд прямою фінансовою допомогою в бюджет.

"Безумовно, ми вдячні за всі ці гуманітарні програми. Але це не можна нараховувати... "Оце все коштувало 500 млрд і поверніть нам 500 млрд мінералами чи ще чимось". Це несерйозна розмова", – вважає український лідер.

Виробництво зброї Україною

Сьогодні Україна виробляє 30% від всього необхідного пакета зброї. Це недостатньо, але дуже немало.

"Це більше, ніж окремо кожна з країн Європи сьогодні робить", – наголосив він.

За словами українського лідера, слід пам'ятати, що нашим сусідом є терористична Росія.

"Поки Україна не в НАТО, ми будемо розраховувати і на партнерів, але насамперед – на себе. Ключове", – наголосив очільник держави.

Він додав, що ми будемо збільшувати виробництво дронів, РЕБів, артилерії передусім.

Документ, який пропонували США

Президент України Володимир Зеленський прокоментував зміст документа, який обговорювався під час переговорів із представниками США, заявивши, що він містив неприйнятні для України умови.

"Документ був не чітким, бо в одному місці йшлося про те, що 50% ми повинні віддати. Я готовий до публічності цього документа, адже не думаю, що це допоможе нашим відносинам. Я з повагою ставлюся до США, і тому я сказав, що цей документ не готовий – це поза моїми можливостями, поза повноваженнями, поза конституцією України все, що там написано", – зазначив Зеленський.

Президент наголосив, що у документі не було згадок про гарантії безпеки для України.

"Там не має слова про гарантії безпеки, і вже на другій зустрічі з Венсом ми домовились, що там може йти мова про це", – додав Зеленський.

Він також підкреслив, що не погодився на запропоновані умови щодо передачі частини українських ресурсів:

"Я не можу продавати нашу державу, тож давайте ви пропишете якісь гарантії, а ми напишемо в меморандумі якісь відсотки (на корисні копалини – ред.). Мені сказали – лише 50%, і я відповів: "No". Нехай тоді юристи працюють далі".

Фінансування ЗСУ

Володимир Зеленський вважає, що європейські країни зможуть фінансувати ЗСУ, якщо це припинять робити США.

Зеленський повідомив, що почав розмовляти з європейськими лідерами щодо потенційного фінансування української армії.

"Я думаю, що вони будуть готові говорити про фінансування наших Збройних сил, якщо Сполучені Штати не будуть фінансувати Збройні сили. Тому чи готова Європа? Я думаю, що так. Але це буде їхнє рішення. Звичайно, ми будемо працювати над різними альтернативами, можливостями", – розповів президент.

Він також заявив про бажання України купувати зброю у США.

"Друге – чи можемо ми придбати зброю у Сполучених Штатів? Я думаю, знаєте, що це трішки дивно, коли ми не можемо купувати, коли Близький Схід, наприклад, може купувати. Чи це дивно? Я думаю, що це дивно. Ми – партнери, ми (Україна – ред.) зараз у стані війни і ми маємо порушувати це питання. Тоді як є мільярди в цих угодах, законтрактованих з країнами Близького Сходу та іншими. Тобто є багато питань. Я вам окреслив лише кілька", – розповів Зеленський.

Як реагувати на нестачу ППО

Україна готова готувати своїх людей і не потребує безпосередньо іноземних військ на своїй території. Однак, для ефективної оборони важливо отримати ліцензії на виробництво ракет для систем ППО, таких як Patriot.

"Ми маємо своїх людей, ми підготуємо їх, тож для нас це навіть мова й не йде про війська безпосередньо в Україні. Але можна отримати ліцензії, навіть не ракети, а ліцензії на виробництво ракет для систем ППО Patriot. Я знаю, що ми кожного дня рахуємо, я вибачаюся, коли 3-4-5 ранку, коли командувач мені телефонує і каже: "Ми біля цього міста, я зараз не хочу казати, яке це місто, але от під цим містом в нас немає ракет для Patriot. Все, ми вичерпали, я це розумію". Я кажу, що відбувається? Він каже, що зараз є вісім ракет на наближенні, але в нас немає ракет для Patriot. Я думаю, що це неправильно", – сказав він.

Зеленський зазначив, що Україна потребує гарантій безпеки та системи Patriot, адже розмови щодо допомоги затягуються. Він підкреслив, що ще під час виборчої кампанії звертався до США з проханням розблокувати пакет допомоги та допомогти Україні, навіть якщо це не передбачає військової підтримки чи НАТО.

"Це, власне, ті речі, які змушують нервувати всіх. І саме тому, коли ми говоримо про щось таке велике, я казав представникам Сполучених Штатів, що ви дійсно можете надати з точки зору гарантії безпеки. Ви не хочете надсилати військ. Ви не хочете НАТО. Чи можемо ми отримати достатньо систем Patriot? Так, але спочатку ми хочемо, а потім завтра і так далі, послухайте, це така тривала розмова, занадто тривала, і якщо дійсно Президент Трамп на це розраховує, я це казав від самого початку ще коли, ще під час виборчої кампанії, я казав, що ми розраховуємо на вашу політику, розблокуйте пакет, допоможіть нам", – сказав він.

Чи потрібні Україні гарантії безпеки від Росії

Україна хоче отримати гарантії безпеки цього року, але не хоче жодних таких гарантій від Росії. Україна перебуває в такій ситуації, пояснив лідер, "коли у нас немає багато форматів гарантій безпеки для нас". Він сказав, що ніхто не проситиме "будувати щось таке нове, глобальне, космічне".

За словами президента, Україна хоче отримати гарантії безпеки 2025 року, бо прагне закінчити війну цього року.

"Я хочу вам сказати, що гарантії безпеки – не можна ось так говорити, що треба щось і рускім дати, піти назустріч. Так, а ми не хочемо від рускіх гарантій безпеки. Ми ще до умов рускіх не дійшли. Коли будемо говорити про якусь угоду, тоді будемо говорити щодо того, що рускі повинні", – висловився Зеленський.

Він акцентував, що гарантії безпеки України залежать винятково від партнерів з НАТО.

"Ми сказали, що наша мільйонна армія, фінансування цієї армії, зброя для цієї армії, ППО, тотальна ППО, захист, який є не у рускіх, не в європейців. Який є виключно у президента Трампа. Захист ППО – це виключно від них. І контингент від тих країн, які хочуть, які спроможні якийсь термін стояти в наших містах, на наших кордонах", – розповів президент.

Раніше Зеленський відповів, які країни проти вступу України до НАТО.

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