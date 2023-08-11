Гроші витрачав на розваги: у Кривому Розі шахрай ошукав українців на 3 млн грн

Мешканець Кривого Рогу створив фейковий Телеграм-канал, повністю копіюючи один із найвідоміших миколаївських каналів із національним імʼям. Незаконним шляхом він отримав 3 млн грн.

Про це повідомив очільник поліції Миколаївської області Сергій Шайхет.

"Шахрай зі справжнього Телеграм-каналу копіював повідомлення про збір на підтримку ЗСУ, міняв номер банківської картки або посилання на банку збору на свої власні банківські рахунки та кидав у свій фейковий канал. У такий спосіб шахрай привласнював гроші небайдужих громадян", - йдеться у повідомленні.



Кошти зловмисник витрачав на розваги в онлайн казино, ресторани та інші свої потреби.

Наразі вже встановлено бпонад 100 осіб, які здійснили перерахування на картку зловмисника під виглядом оголошених зборів на Сили Оборони України.

Слідчі дії тривають.

Нагадаємо, 60-річна мешканка Києва від березня до червня 2022 року передавала російським окупантам координати для ракетних ударів. Тепер їй загрожує в'язниця.

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