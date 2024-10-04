Гроші виявляли майже в кожному куточку квартири: на Хмельниччині викрили керівницю МСЕК та її сина

У родини є чималі статки у вигляді нерухомості та бізнесових активів.

Правоохоронці викрили керівницю Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи та її сина на незаконному збагачені. Під час обшуків у них виявили лише готівкою майже $6 мільйонів у різних валютах.

Про це повідомили в Державному бюро розслідувань.

За даними слідства, син посадовці обіймає керівну посаду в головному управлінні Пенсійного фонду України в Хмельницькій області. Правоохоронці здійснили обшуки в посадовців у межах іншої справи — розслідували незаконне оформлення інвалідності чоловікам, які намагаються уникнути військової служби.

У керівниці МСЕК у робочому кабінеті виявили$100 тисяч, а також підроблені медичні документи з іменами чоловіків з фіктивними діагнозами.

На Хмельниччині під час обшуків у керівниці МСЕК та її сина знайшли мільйони доларів

Однак більший сюрприз чекав на слідчих вдома, де мати з сином зберігали 5 млн 244 тис доларів США, 300 тисяч євро та понад 5 млн грн, брендові прикраси і коштовності. Як зазначили в ОГП, під час обшуку жінка намагалась позбутися частини грошей, та викинула дві сумки з пів мільйона доларів США через вікно.

ДБР каже, що гроші виявляли майже в кожному куточку квартири — у шафах, шухлядах, нішах. Також вилучили документи з доказами відмивання грошей через різні бізнес-проєкти.

Крім того, підозрювані володіють 30 об’єктами нерухомості в Хмельницькому, Львові та Києві, 9 елітними автівками, корпоративними правами на 48 мільйонів гривень, готельно-ресторанним комплексом на майже 3 тисячі м² в одному з парків Хмельницького. Також у родини є нерухомість в Австрії, Іспанії та Туреччині, а на валютних закордонних рахунках вони зберігають майже $2,3 мільйона.

Усі ці статки посадовці не внесли у свої декларації. Наразі вирішується питання щодо повідомлення їм про підозри за шахрайство в особливо великих розмірах, недостовірне декларування та легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом.

За це загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією всього майна. Триває слідство, правоохоронці шукають інших можливих причетних до схеми.

Під час обшуків знайшли лише готівкою майже 6 мільйонів доларів США у різних валютах / Фото: Державне бюро розслідувань

ДБР не називає імен посадовців, однак зараз керівницею Хмельницької обласної МСЕК є Тетяна Крупа — член депутатської фракції політичної партії "Слуга народу". А Олександр Крупа — імовірно, син Тетяни Крупи — очільник Головного управління Пенсійного фонду України в Хмельницькій області.

Батько родини, Володимир Крупа, наразі на публічних посадах не працює, а раніше він був очільником Державної фінансової інспекції у Хмельницькій області.

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