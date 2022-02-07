Гроші забрали і нічого не пам'ятає: у Дніпрі знайшли жінку, яка їхала додому із заробітків в Польщі і зникла

Гроші забрали і нічого не пам'ятає: у Дніпрі знайшли жінку, яка їхала додому із заробітків в Польщі і зникла

Жінка перебувала у розшуку 3 дні.

У Дніпрі знайшли 41-річну жінку, яка поверталася в Україну з Польщі і зникла дорогою з Житомира. Юлія Саликіна була оголошена в розшук 3 лютого.

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Про це повідомляють у телеграм-каналі "Дніпро оперативний".

"Знашлася, жива, але нічого не пам'ятає. На вулиці Антоновича виявили жінку, яка з 3 лютого перебувала у розшуку. Вона поверталася додому з Польщі, а коли сіла в автобус у Житомирі, абсолютно нічого не пам'ятає. Як каже сама зникла, її утримували десь кілька днів, відібрали гроші та телефон, але точніше нічого вона розповісти не може", - повідомили автори публікації.

Жительку Першотравенська Дніпропетровської області розшукували з 3 лютого 2022 року. 41-річна Юлія Саликіна їхала автобусом із Кракова до Дніпра. Повідомлялося, що ймовірно, вона вийшла на автовокзалі у Житомирі чи Києві. З того часу і до цього дня її місцеперебування було невідоме.

Що саме сталося із жінкою, з'ясовуватимуть правоохоронці.

Слід зазначити, що подібна історія сталася у Кривому Розі близько 2 років тому. Рано вранці на роботу вирушила місцева жителька і зникла. Її знайшли наступного дня у парку. Дівчина сиділа на лавці за пів кілометра від свого будинку і не могла зорієнтуватися куди їй йти. Її помітили перехожі, які впізнали містянку, так як бачили у Мережі оголошення про її розшук. Зникла не могла згадати, що з нею сталося. Останнє, що вона пам'ятала - як пасажирка авто спитала в неї дорогу, і як її висаджували з авто біля парку. У потерпілої зникли усі гроші і золоті прикраси.

Нагадаємо, що Харкові жінка вирішила збагатитися чужою квартирою. Вона втерлася у довіру до самотньої пенсіонерки, вивезла її з її 3-кімнатної квартири і намагалася продати житло.

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