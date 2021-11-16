Гроші знімали чотири години: клієнт "ПриватБанку" втратив понад 20 тисяч грн і залишився боржником

У фінустанові чоловікові порадили звернутися до кіберполіції.

Клієнт "ПриватБанку" - мешканець Чернівців, на ім'я Олексій - залишився без власних коштів на карті, а також став боржником. З його слів, шахраї за ніч зняли всі кошти - 21 тисячу гривень.

Про це повідомляє Minfin.

Частина грошей були особистими, а частина - кредитними. Він дізнався про зникнення коштів вже вранці.

"У ніч з 4 на 5 жовтня у мене з універсальної картки вкрали гроші. Я прийшов з роботи, вимкнув телефон і ліг спати. Гроші почали перераховувати від 21:50 до 02:01. Зникли й мої гроші, і гроші "Привату", - розповів чоловік.

Після інциденту він звернувся до найближчого відділення банку. Там він розповів, що сталося і йому порадили йти із заявою в кіберполіцію.

Також він зазначив, що вранці отримав повідомлення про дзвінок з "ПриватБанку" вночі, можливо, від служби безпеки.

"Виникає питання, коли повернуть гроші та чому служба безпеки не відреагувала, коли телефон був вимкнений, а з карти 4 години поспіль знімали по 50 гривень всі 21000! Тепер 25 листопада будуть нараховані відсотки, але я ці гроші не знімав, дані карти та конфіденційну інформацію нікому не надавав, сторонні посилання не відкривав, і покупок не робив", - додав чоловік.

Що відповіли в "ПриватБанку"

"Зі свого боку ми робимо все можливе, щоб зберегти гроші наших клієнтів від шахраїв і нагадуємо, що клієнт сам також може перешкоджати заволодінню своїми коштами. В першу чергу - не повідомляючи стороннім особам персональні дані та не підтверджуючи платежі, які ви не здійснювали", - сказано у відповіді банку.

Нагадаємо, не так давно клієнтка "ПриватБанку" повідомила про зникнення з її картки 13 тисяч гривень.

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