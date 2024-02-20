Грошова допомога на проживання: кого Мінсоцполітики не включило до переліку

Мінсоцполітики не включило до переліку осіб, яким автоматично продовжується грошова допомога на проживання, матерів, які перебувають у відпустці по догляду за дитиною до 3-х років. Так, для цього вони повинні надати додаткові підтвердження того, що не мають можливості працювати та отримувати дохід.

Про це заявив нардеп Олексій Гончаренко.

Через це нардеп звернувся до прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля.

"Я наполягаю якнайшвидше вирішити це питання!" – закликав він.

Нагадаємо, Жолнович пояснила заяву про "вихід із зони комфорту".

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