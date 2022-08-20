Грошова допомога українцям під час війни від ADRA Ukraine: хто може отримати і як це зробити

Українці, які постраждали від війни, можу отримати фінансову допомогу від благодійної організації ADRA Ukraine. Читайте більше про це в матеріалі ТСН.ua.

Благодійна організація ADRA Ukraine допомогає від самого початку повномасштабного російського вторгення всім українцям, що постраждали від бойових дій. За умовами кожен українець, який зареєструється у програмі, може отримати 6600 гривень.

Кому доступна фінансова допомога від ADRA Ukraine

Гроші можуть отримати не всі категорії громадян України, а лише деякі з них:

діти-сироти та напівсироти, багатодітні сім'ї;

сім'ї з дітьми, які виїхали з регіонів ведення активних бойових дій чи все ще перебувають там;

вагітні жінки та жінки, які годують дітей;

жінки/чоловіки, які самостійно виховують дітей;

особи з інвалідністю старше 50 років;

особи з інвалідністю, хронічними захворюваннями, пораненнями внаслідок бойових дій.

Фінансова допомога доступна людям, які перебувають чи перебували у Києві, Сумах, Харкові, Херсоні, Миколаєві, Донецьку, Луганську, Запоріжжі, Житомирі, Чернігові та їхніх областях.

Як отримати грошові виплати

Людина повинна надіслати відповідну заявку через гарячу лінію. Тобто потрібно зателефонувати (за номером телефону (067) 333-17-52), щоб обговорити з оператором всі деталі програми

Через чат-боти, месенджери соціальних мереж або електронну пошту заявки не приймаються. Тільки після того, як оператор прийме від вас заяву, вам потрібно буде надіслати свої документи у чат-бот в Telegram чи Viber.

Перелік документів

Фото/копія документів кожного члена сім'ї (зокрема, перша і друга сторінки паспорта і прописка. Якщо у вас ID-картка, потрібно надіслати копію обох сторін та прописку).

Свідоцтво про народження.

Ідентифікаційний код.

Документ, який підтверджує, що ви входите у категорію вразливого населення.

Під час опрацювання запиту документи будуть підтягуватися у базу даних автоматично. Якщо заявка буде схвалена, в SMS-повідомленні прийде інформація про зарахування коштів.