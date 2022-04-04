Грошова допомога українським сім'ям: хто отримає і що потрібно робити / pixabay.com

Грошова допомога українським сім'ям: хто отримає і що потрібно робити

Грошова допомога українським сім'ям: хто отримає і що потрібно робити

До 31 березня певні категорії громадян України отримали від держави 6500 гривень. Проте на цьому фінансова допомога не закінчується. ТСН.ua розповідає про додаткові виплати вразливим родинам з дітьми та надає інструкцію як їх отримати.

Нова програма допомоги вразливим родинам з дітьми запроваджена Міністерством соціальної політики спільно з ЮНІСЕФ.

Хто може отримати фінансову допомогу і скільки будуть виплачувати?

Зокрема допомогу отримають:

сім'ї з трьома та більше неповнолітніми дітьми, з яких хоча б одна дитина ще не досягла віку 2-х років;

сім'ї, які мають двоє чи більше дітей, з яких одна дитина має інвалідність.

Ці вразливі родини будуть щомісяця отримувати допомогу від держави у розмірі 2200 гривень на одну людину (виплати будуть здійснюватися для не більше як п'ятьох людей). Варто звернути увагу, що кошти виплачуватимуться раз на три місяці (тобто кожні три місяці сім'я буде отримувати один платіж на суму за цей період).

Тобто, наприклад, якщо родина складається з п'яти осіб, троє з яких неповнолітні діти і одна дитина молодше 2-х років, то за три місяці вона отримає фінансову допомогу у розмірі 33 тисяч гривень.

В Міністерстві соціальної політики також наголосили, що всі інші виплати, які вразливі родини отримували до цього часу, скасовуватися не будуть: "Ця виплата буде здійснюватися визначеним категоріям додатково до виплат, які проводяться за державними програмами, зокрема додатково до виплати внутрішньо переміщеним особам на проживання".

Що робити, щоб отримати допомогу?

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Для цього потрібно:

Перейти на сайт ЮНІСЕФ за цим посиланням. Заповнити анкету, в якій вказати інформацію про всії членів сім'ї та банківський рахунок, куди будуть приходити виплати. Чекати смс-повідомлення про те, що ваша родина бере участь у програмі. Протягом 4 тижнів прийде перший грошовий переказ.

Якщо у вас виникли додаткові запитання, відповіді на них можна отримати на гарячій лінії за номером телефону 0 800 600 017. Телефонувати можна щодня з 8 ранку до 10 вечора. Дзвінки безкоштовні.

Наразі держава розглядає можливість, щоб розширити цю програму для більшої кількості громадян України, які опинилися в скрутному становищі.