Як посадити і де краще поставити грошове дерево, щоб залучити багатство / Фото: pixabay.com

Грошове дерево: як садити і де ставити, щоб в сім'ї був достаток

Грошове дерево: як садити і де ставити, щоб в сім'ї був достаток

Грошове дерево часто купляють в будинок, щоб залучити багатство. Кажуть, що ця квітка приносить в сім'ю фінансове благополуччя. Але потрібно ще знати, як посадити і де краще поставити грошове дерево, щоб в сім'ї був достаток. Читайте про це в матеріалі ТСН.ua.

Експерти рекомендують звернутися до вчення фен-шуй, щоб у вашому домі завжди "водилися" гроші. Нехитрі маніпуляції допоможуть позбутися фінансових проблем. Все, що вам потрібно - хоча б одне грошове дерево і знання, як його посадити і де краще поставити.

Як садити грошове дерево за фен-шуй

Грошове дерево - це народна назва кімнатної рослини товстянки. Називають її так через м'які листочки, які чимось нагадують монети. Цю рослину люблять тримати в будинках через те, що вона невибаглива у догляді. Але багато хто висаджує її для того, щоб в домі не було проблем з фінансами. Якщо ви хочете залучити багатство, грошове дерево не можна приймати в дар. Його обов'язково потрібно купити.

Щоб ваша сім'я ніколи не мала проблем з фінансами, потрібно знати, як садити грошове дерево. По-перше, варто взяти невеликий горшечок, а на дно положити кілька монет. По-друге, коли рослина буде рости, її потрібно пересаджувати в більші ємності, не забуваючи додавати нові монети. Також варто прикрасити товстянку символами багатства за фен-шуй. Це червоні стрічки, конвертики, монети з дірочкою посередині.

Де краще поставити грошове дерево для залучення багатства

За фен-шуй грошове дерево потрібно прикрасити монетами, червоними стрічками, конвертиками / Фото: Pexels

Позбутися проблем з грошима і активувати фінансові потоки можна, якщо правильно розташувати товстянку в будинку. Вчення фен-шуй рекомендує вибирати південно-східну зону в приміщенні, яка відповідає за достаток. А знайти цю зону можна за допомогою звичайного компаса.

Також не забудьте правильно оформити зону достатку. Обов'язково приберіть всі зайві предмети, які можуть заважати циркуляції грошової енергії. Замість них розмістіть предмети, які приваблюють гроші: наприклад, скарбничку. Під сам же горщик з грошовим деревом покладіть кілька купюр.

Для розв'язання фінансових проблем з товстянкою потрібно розмовляти. Також за фен-шуй не можна дозволяти пилу збиратися на листочках рослини. Це заблокує енергетичні потоки. Рекомендується поряд поставити акваріум, невеличкий фонтан чи повісити картину з водоймою.

Якщо ж ваше грошове дерево порадувало вас квітами, знайте - що ваш будинок точно не омине достаток.