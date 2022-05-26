Грошові виплати військовослужбовців, які потрапили в полон, можуть отримувати члени його родини

Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков.
Грошові виплати військовослужбовців, а саме щомісячне грошове забезпечення, які отримують вйськові відповідно своєї посади, звання та вислуги та додаткового грошового забезпечення яке розраховується в залежності від того, чи бере військовослужбовець безпосередню участь у боях, у в випадку, якщо військовий потрапив у полон, можуть отримати члени їхніх родин. Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков.
Для отримання таких виплат членами родини потрібно, аби був виданий відповідний наказ про службове становище військовослужбовця. «Необхідно не тільки переконатися, що наш воїн у полоні, скажімо, побачити його на відео. Треба у визначеному порядку зафіксувати цей факт.», – зазначив Резніков.
У разі виникнення проблем чи питань звертатися до Міноборони за номером: (044) 271-35-59 (пн-пт з 9.00 до 16.00, з 12.00 до 13.00 – обідня перерва).
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