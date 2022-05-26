Грошові виплати військовослужбовців, які потрапили в полон, можуть отримувати члени його родини

Грошові виплати військовослужбовців, які потрапили в полон, можуть отримувати члени його родини

Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков.

Грошові виплати військовослужбовців, а саме щомісячне грошове забезпечення, які отримують вйськові відповідно своєї посади, звання та вислуги та додаткового грошового забезпечення яке розраховується в залежності від того, чи бере військовослужбовець безпосередню участь у боях, у в випадку, якщо військовий потрапив у полон, можуть отримати члени їхніх родин. Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков.

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Для отримання таких виплат членами родини потрібно, аби був виданий відповідний наказ про службове становище військовослужбовця. «Необхідно не тільки переконатися, що наш воїн у полоні, скажімо, побачити його на відео. Треба у визначеному порядку зафіксувати цей факт.», – зазначив Резніков.

У разі виникнення проблем чи питань звертатися до Міноборони за номером: (044) 271-35-59 (пн-пт з 9.00 до 16.00, з 12.00 до 13.00 – обідня перерва).

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