Грошовий скандал з Міноборони: ЦПК повідомив про 33 млрд на забезпечення і зброю, яких військові не побачили

Міністерство оборони України витратило 33,3 млрд грн на зброю та речі, яких українські військові так і не побачили, хоча гроші платників податків на них були витрачені.

Сума простроченої дебіторської заборгованості за контрактами Міноборони за останні півтора року становить 33,3 млрд гривень, що означає закупівлю, тобто сплату коштів постачальнику, але неотримання обіцяного товару в обумовлений термін.

Про це повідомили в Центрі протидії корупції.

"Йдеться про так звану прострочену дебіторську заборгованість. Це коли замовник (тут – Міноборони) сплачує кошти постачальнику, але обіцяний товар не отримує в строк, обумовлений у договорі. Тобто це зброя та речі, яких наші військові просто не побачили, хоча гроші платників податків на них витрачені", – повідомив голова Центру протидії корупції Віталій Шабунін.

За словами Шабуніна, сума у 8 разів більша, ніж благодійна організація "Фонд Сергія Притули", що спеціалізується на допомозі українській армії, зібрала за 2022 рік.

Згодом Шабунін повідомив також, що Міноборони офіційно підтвердило наявність простроченої дебіторської заборгованості на 33,3 млрд гривень (станом на 01.07.2023).

"Станом на 1 липня 2023 року обсяг ПРОСТРОЧЕНОЇ дебіторської заборгованості становив 33 млрд 309 млн грн., з яких частка боргів українських підприємств склала 67,5%" – повідомив Шабунін, із посиланням на заяву міністерства.

Інформацію про прострочену дебіторську заборгованість в Міноборони підтвердила і голова Державної аудиторської служби України Алла Басалаєва. За її повідомленням, унаслідок цих порушень було відкрито кримінальні провадження. Однак публічно правоохоронці про це не звітували.

"Це означає, що Міноборони сплатило постачальникам всі ці гроші, проте передбачений договором товар поставлено так і не було. Тобто це зброя та речі, яких наші військові просто не побачили, хоча гроші платників податків на них витрачені. Ще раз – 33,3 мільярди грн – або майже мільярд доларів", – додав голова ЦПК.

У ЦПД також повідомили, що за ці кошти платників податків можна було б закупити до трьох тисяч канадських бронемашин Senator, що могли б урятувати тисячі життів наших військових. Або близько п'яти тисяч протитанкових ракетних комплексів FGM-148 Javelin.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Міноборони закуповувало олію соняшника по 111 гривень за кілограм. Водночас ціна закупівель продуктів Міністерством оборони впала після публічного тиску.

За словами очільника ЦПК, після скандалу із "золотими яйцями" та тиску громадськості їхня вартість тепер дорівнює 9 гривень, а ціна картоплі впала від 27 до 16 гривень за кілограм. Олію ж закуповували по 111 гривень. Тепер – по 89 гривень за кілограм.

Взимку 2023 року журналіст Юрій Ніколов порівняв ціни, які сплачує Міноборони та Держприкордонслужба та виявив колосальну різницю. У Державнійаудиторській службі України офіційно підтвердили, що міністерство купляло яйця по 17 гривень за штуку.

Тоді з Міноборони у відставку подав і заступник міністра оборони України Олексія Резнікова В’ячеслав Шаповалов. Однак скандал триває дотепер. Міністр оборони України Олексій Резніков назвав абсурдними висновки Держаудитслужби (ДАСУ) щодо закупівель у Міноборони.

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