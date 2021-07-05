Гроза і сильний дощ: в Одеській області оголосили штормове попередження

Гроза і сильний дощ: в Одеській області оголосили штормове попередження

Синоптики попередили про складні погодні умови.

Сьогодні, 5 липня, в Одеській області очікується гроза.

Про це повідомили в Гідрометцентрі Чорного та Азовського морів.

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Від 21:00 4 липня до 21:00 5 липня очікуються складні погодні умови.

В Одесі очікується дощ, гроза і вітер 9-14 м\с. В Одеській області - вдень сильний дощ і гроза.

На автошляхах області видимість під час дощу 1-2 км.

Нагадаємо, 5 липня синоптики обіцяють мінливу хмарність. В Україні попереджають про грози та дощі. Лише вдень на півдні та в центрі буде короткочасний дощ. Вітер переважно північно-східний 5-10 м/с. Місцями - шквали до 15 м/с.

Вдень в Україні обіцяють в межах 24-29 градусів тепла. Трохи прохолодніше буде в Карпатах - близько 24 градусів тепла, а також у західних областях - 24-27 градусів вище нуля. Найтепліше буде у Луганській області - понад +30.

Погода в Україні: у регіонах очікуються грози, град та шквали, оголошено штормове попередження

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