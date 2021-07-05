Гроза і сильний дощ: в Одеській області оголосили штормове попередження

Синоптики попередили про складні погодні умови.
Сьогодні, 5 липня, в Одеській області очікується гроза.
Про це повідомили в Гідрометцентрі Чорного та Азовського морів.
Від 21:00 4 липня до 21:00 5 липня очікуються складні погодні умови.
В Одесі очікується дощ, гроза і вітер 9-14 м\с. В Одеській області - вдень сильний дощ і гроза.
На автошляхах області видимість під час дощу 1-2 км.
Нагадаємо, 5 липня синоптики обіцяють мінливу хмарність. В Україні попереджають про грози та дощі. Лише вдень на півдні та в центрі буде короткочасний дощ. Вітер переважно північно-східний 5-10 м/с. Місцями - шквали до 15 м/с.
Вдень в Україні обіцяють в межах 24-29 градусів тепла. Трохи прохолодніше буде в Карпатах - близько 24 градусів тепла, а також у західних областях - 24-27 градусів вище нуля. Найтепліше буде у Луганській області - понад +30.