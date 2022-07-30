Грози, град і сильний вітер: якою буде погода в Україні в останній день липня

У неділю, 31 липня у західних регіонах України йтимуть сильні дощі.

На решті територій України без опадів, однак в окремих районах можливі дощі, грози, град та шквали.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

У західних областях буде хмарно, значні дощі на Закарпатті та в Карпатах сильні зливи. На Вінниччині, місцями і на Житомирщині йтимуть помірні дощі, грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с.

На решті території мінлива хмарність, без опадів. Вітер переважно південно-східний 7-12 м/с. Температура вночі 13-18°, вдень 26-31°. У західних областях 19-24°, а в південній частині — вночі 16-21°, вдень 29-34°.

У Києві в неділю буде без опадів. Вітер південно-східний 5-10 м/с. Температура по області вночі 13-18°, вдень 26-31°. У столиці вночі 16-18°, вдень 28-30°.

Нагадаємо, 30-31 липня у південній частині, Київській, Черкаській, 30 липня і в Тернопiльській, Чернівецькій, Хмельницькій, Вінницькій, Житомирській, 31 липня і в Чернiгiвськiй областях переважатиме надзвичайний рiвень пожежної небезпеки.

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