Грози і зливи: прогноз погоди в Україні на середу, 17 серпня

У середу, 17 серпня, в Україні через грози та зливи оголошено І рівень небезпечності, жовтий.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Так, за прогнозами синоптиків, 17 серпня в країні очікують помірні короткочасні дощі з грозами (на сході країни місцями), вдень у південно-західних областях значні дощі. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 16-21°, вдень 23-28°, на Закарпатті та півдні Одещини до 31°, у південно-східній частині країни 29-34°, на високогір'ї Карпат та Кримських гір вночі 12-15°, вдень 16-21°.

17 серпня вдень в Україні через грози, в Івано-Франківській, Чернівецькій, Вінницькій, Одеській та Миколаївській областях через значні дощі оголошено І рівень небезпечності, жовтий.

Також читайте Прогноз погоди на серпень-2022: яким буде останній місяць літа

У Києві 17 серпня також ітиме короткочасний дощ, вдень гроза (І рівень небезпечності, жовтий). Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 17-19°, вдень 25-27°.

Нагадаємо, раніше кліматологиня Світлана Бойченко заявила, що погода в Україні влітку 2022 року буде з такими ж перепадами, як було і взимку 2021-го. За її словами, температура влітку може різко падати і підійматися. Це, своєю чергою, спричинить грози та шквальні вітри.

Читайте також: