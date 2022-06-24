Грози, сильний вітер і град: у ДСНС попередили про небезпеку і дали поради, як вберегтися від примх погоди

Вдень 24 червня у південних, східних, більшості центральних та Сумській областях, а також в окремих районах очікується град та шквали 15-20 м/с.
На цій території можливі грози, сильний вітер і град.
Про це повідомляє Державна служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) з посиланням на Укргідрометцентр.
У ДСНС закликали зважати на метеорологічні попередження та не нехтувати правилами безпеки під час негоди.
Зокрема, необхідно:
- закривати всі вікна і двері, в приміщенні не повинно бути протягу;
- не паркувати автомобіль під деревами або високими конструкціями;
- не ховатися під високі дерева, особливо поодинокими, також пам'ятати про небезпеку падіння важких гілок, які можуть зламатися через сильний вітер;
- уникати металевих конструкцій, вуличних ліхтарів, металевих веж, опор електропередач;
- не користуватися електроприладами під час грози, краще їх вимкнути з мережі. Це стосується і мобільного телефону;
- не можна купатися у водоймах.
Нагадаємо, за прогнозами синоптиків, 24 червня у південних, східних, більшості центральних та Сумській областях очікуються короткочасні дощі, вдень грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с, на решті території без опадів. Вітер північний та північно-східний, 7-12 м/с. Температура вдень 21-26°, на Закарпатті до 29°.
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