Грозові дощі, а місцями град та шквали: прогноз погоди в Україні на вівторок, 2 серпня

У вівторок, 2 серпня, в Україні буде переважно дощова погода.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Так, за прогнозами синоптиків, 2 серпня в країні, крім більшості західних областей, очікуються короткочасні дощі, грози, на півдні та сході країни вдень в окремих районах град та шквали 15-20 м/с. Вітер переважно північний, 7-12 м/с. Температура вночі 13-18°, вдень 23-28°, на Закарпатті до 30°.

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2 серпня у центральних, південних та східних областях через грози, вдень на півдні та сході країни в окремих районах через град та шквали 15-20 м/с оголошено І рівень небезпечності, жовтий. Водночас 2 серпня в Житомирській, Київській, Сумській, Вінницькій, Одеській, Миколаївській області та в Криму переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

У Києві 2 серпня ітиме короткочасний дощ (вночі місцями). Вітер північний, 7-12 м/с. Температура вночі 16-18°, вдень 25-27°. Також у столиці та області 2 серпня переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Нагадаємо, раніше кліматологиня Світлана Бойченко заявила, що погода в Україні влітку 2022 року буде з такими ж перепадами, як було і взимку 2021-го. За її словами, температура влітку може різко падати і підійматися. Це, своєю чергою, спричинить грози та шквальні вітри.

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