Грозові дощі, а у деяких регіонах град та шквали: яким в Україні буде останній день червня

У четвер, 30 червня, в Україні ще триматиметься спека, водночас у більшості областей очікуються дощі та грози, а подекуди - град та шквали.
Погода буде мінливо хмарною.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Так, за прогнозами синоптиків, 30 червня у північних, центральних, південних і Харківській областях очікуються короткочасні дощі, грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с, на решті території без опадів. Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 15-20°, на сході країни 11-16°, вдень 25-30°, у західних областях 31-36°.
30 червня в Україні, крім західних і більшості східних областей через грози, а у центральних та південних областях в окремих районах через град і шквали оголошено І рівень небезпечності, жовтий. 30 червня у західних, південних, Житомирській та Вінницькій областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
У Києві 30 червня вночі ітиме помірний короткочасний дощ, гроза, вдень місцями невеликий дощ. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 18-20°, вдень 27-29°. Вночі 30 червня у столиці через грозу також оголошено І рівень небезпечності, жовтий.
Нагадаємо, раніше кліматологиня Світлана Бойченко заявила, що погода в Україні влітку 2022 року буде з такими ж перепадами, як було і взимку 2021-го. За її словами, температура влітку може різко падати і підійматися. Це, своєю чергою, спричинить грози та шквальні вітри.
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