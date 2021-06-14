Грозові дощі, місцями град та шквали: прогноз погоди в Україні на вівторок, 15 червня

У Карпатах та на півдні країні прогнозують зливи.

У вівторок, 15 червня, в Україні буде мінливо хмарна погода з грозовими дощами.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

Так, за прогнозами синоптиків, завтра очікуються короткочасні дощі, грози, вдень, крім західних та північних областей, місцями град, шквали 15-20 м/с, вночі у Карпатах, вдень у південній частині значні дощі. Вітер переважно північний, 7-12 м/с. Температура вночі 11-16°, вдень 22-27°.

У Києві 15 червня місцями ітиме короткочасний дощ. Вітер північний, 7-12 м/с. Температура вночі 14-16°, вдень 24-26°.

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