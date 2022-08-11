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Грозові дощі, місцями навіть град та шквали: прогноз погоди в Україні на п'ятницю, 12 серпня

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Грозові дощі, місцями навіть град та шквали: прогноз погоди в Україні на п'ятницю, 12 серпня

Фото: pixabay.com

12 серпня у західних та Житомирській областях оголошено I рівень небезпечності, жовтий.

У п'ятницю, 12 серпня, в Україні буде переважно дощова погода, місцями навіть з градом та шквалами.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Так, за прогнозами синоптиків, 12 серпня у західних та Житомирській областях очікуються помірні, місцями значні дощі, грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с, температура вночі 10-15°, вдень 21-26°, в Карпатах місцями 16-21°. На решті території короткочасні дощі, місцями грози, температура вночі 15-20°, вдень 23-28°, у південних та східних областях 27-32°. Вітер переважно північно-східний, 7-12 м/с.

У Києві 12 серпня також ітимуть короткочасні дощі. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 16-18°, вдень 23-25°. 

Нагадаємо, раніше кліматологиня Світлана Бойченко заявила, що погода в Україні влітку 2022 року буде з такими ж перепадами, як було і взимку 2021-го. За її словами, температура влітку може різко падати і підійматися. Це, своєю чергою, спричинить грози та шквальні вітри. 

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Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
892
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