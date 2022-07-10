Грозові дощі та похолодання: якою буде погода в Україні найближчими днями

В Україні у понеділок пройдуть дощі, місцями грози.

Температура повітря опуститься.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

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"У східних та північно-східних областях помірні, місцями значні дощі, грози, вдень в окремих районах град та шквали 15-20 м/с; на решті території невеликі короткочасні дощі (вночі місцями), подекуди грози. Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с, у західних областях вдень місцями пориви 15-20 м/с. Температура в західних областях вночі 7-12°, вдень 16-21° (на високогір'ї Карпат впродовж доби 5-10°); у північних та центральних областях вночі 12-17°, вдень 20-25°; на півдні та сході країни вночі 15-20°, вдень 24-29°", - йдеться у повідомленні.

У Києві 11 липня вночі без опадів, вдень невеликий короткочасний дощ. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. У столиці температура вночі 14-16°, вдень 23-25°.

Синоптики прогнозують 12-13 липня у західних та північних областях короткочасні дощі, місцями грози, на решті території без опадів. Вітер західний, південно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 9-14°, вдень 20-25°, у південній та східній частинах країни вночі 12-17°, вдень 25-30°. 12 липня в західних областях вночі 6-11°, вдень 15-20°.

У Києві та області 12-13 липня очікується короткочасний дощ, гроза. Вітер західний, південно-західний, 5-10 м/с. У столиці температура вночі 12-14°, вдень 22-24°, на Київщині вночі 9-14°, вдень 20-25°.

Згідно з прогнозом, 14 липня у північних, північно-західних областях місцями пройде невеликий короткочасний дощ, гроза, на решті території, 15 липня в Україні без опадів.

Температура вночі 11-17°, на півдні та сході до 19°; вдень 14 липня 21-27°, на півдні та Закарпатті, 15 липня в Україні 24-30°, на півдні до 33°.

У Києві та області 14 липня місцями очікується невеликий короткочасний дощ, гроза, 15 липня без опадів. У столиці температура вночі 14-16°; вдень 14 липня 23-25°, 15 липня 26-28°; на Київщині вночі 11-16°; вдень 14 липня 21-26°, 15 липня 24-29°.

Нагадаємо, раніше кліматологиня Світлана Бойченко заявила, що погода в Україні влітку 2022 року буде з такими ж перепадами, як було і взимку 2021-го. За її словами, температура влітку може різко падати і підійматися. Це, своєю чергою, спричинить грози та шквальні вітри.

Погода сказилася: у Карпатах - майже нуль градусів, негода суне в Центр та на Південь

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