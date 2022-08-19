Грозові дощі та спека: прогноз погоди в Україні на вихідні, 20-21 серпня

Вихідні, 20-21 серпня, в Україні будуть переважно дощовими, а на півдні, сході та Закарпатті ще й спекотними.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Так, за прогнозами синоптиків, 20 серпня на Лівобережжі та в Криму, вдень місцями і у Київській, Черкаській, Кіровоградській та Миколаївській областях очікуються короткочасні дощі, грози, вдень у південних та південно-східних областях в окремих районах град та шквали 15-20 м/с, на решті території без опадів. Вітер східний, північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 14-19°, вдень 23-28°, у південних та східних областях 26-31°, на Закарпатті до 35°, в Карпатах 20-25°.

У неділю, 21 серпня, вдень на Закарпатті та Прикарпатті грозові дощі, на Лівобережжі місцями короткочасний дощ, гроза, на решті території без опадів. Вітер східний, північно-східний, 5-10 м/с, у східних областях місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 13-18°, на півдні та сході країни до 21°, вдень 25-30°, у східних областях до 34°, на Прикарпатті 21-26°.

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20 серпня на Лівобережжі, у Черкаській та Кіровоградській областях через грози, вдень у південних та південно-східних областях в окремих районах через град та шквали оголошено І рівень небезпечності, жовтий. 20-21 серпня у Харківській, Сумській, 20 серпня і Донецькій областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

У Києві 20 серпня вночі буде без опадів, вдень місцями невеликий короткочасний дощ. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 16-18°, вдень 25-27°. У неділю, 21 серпня, у столиці буде сухо. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура вночі 16-18°, вдень 28-30°.

Нагадаємо, раніше кліматологиня Світлана Бойченко заявила, що погода в Україні влітку 2022 року буде з такими ж перепадами, як було і взимку 2021-го. За її словами, температура влітку може різко падати і підійматися. Це, своєю чергою, спричинить грози та шквальні вітри.

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