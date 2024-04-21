Грозові дощі, заморозки та похолодання: 22 квітня погода в Україні остаточно зіпсується

Завтра, 22 квітня, в Україні переважатиме дощова погода, а місцями можливі заморозки.

Про це повідомив "Укргідрометцентр".

Хмарно з проясненнями. Вночі у північних та більшості центральних областей, вдень в Україні, крім північної частини та східних областей, дощі, вдень на півдні країни місцями з грозами.

Вітер західний, південно-західний, 7-12 м/с, вночі в Україні, крім заходу та півдня, місцями пориви 15-20 м/с.

Температура у західних областях вночі 1-6° тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0-3°, вдень 6-11° тепла.

На решті території вночі 3-8° тепла, вдень 10-15°, у південно-східній частині 14-19°. На високогір'ї Карпат вночі без опадів, вдень мокрий сніг. Температура вночі та вдень близько 0°.

Погода в Києві та області 22 квітня

Завтра на Київщині хмарно з проясненнями, вночі дощ, вдень без істотних опадів. Вітер західний, 7-12 м/с, вночі по області місцями пориви вітру 15-18 м/с. Температура по області вночі 3-8°, вдень 10-15°.

У Києві вночі 4-6°, вдень 12-14°.

Раніше синоптикиня повідомила, що до кінця квітня в Україні збережеться прохолодна погода.

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