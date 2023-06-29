Грозовий шторм наробив лиха: у Києві та трьох областях частково немає світла

У Міненерго зазначають, що дефіциту електроенергії у системі немає.

Через негоду та грозовий шторм станом на ранок 29 червня знеструмлено 90 населених пунктів у трьох областях. Також понад 5 тисяч споживачів без світла у Києві.

Про це це повідомляє пресслужба Міненерго.

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Зокрема, через погіршення погодних умов у Дніпропетровській області знеструмлювалися 64 населених пункти, Донецькій – 17, Київській – 9 населених пунктів.

Щодо ситуації зі світлом у прифронтових областях:

За даними Міненерго, через обстріли без світла залишилися 16 населених пунктів у Донецькій області, частина споживачів у Дніпропетровській, Херсонській, Харківській, Сумській та Чернігівській областях.

Також знеструмлено дві шахти, усіх шахтарів виведено на поверхню. Ремонтні бригади енергетиків працюють там, де це дозволяє безпекова ситуація.

За минулу добу заживлено понад 13 тисяч споживачів.

У Міненерго зазначають, що дефіциту електрики немає. Елекроенергії повністю достатньо для покриття потреб споживачів.

Нагадаємо, 28 червня синоптики оголосили штормове попередження. Зокрема, негода охопила регіони у середу вдень. Було оголошено I рівень небезпечності, жовтий.

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