Грубе затримання чоловіка в Одесі працівниками військкомату: винуватців відправлять у бойові підрозділи

Причиною інциденту, який набув резонансу після опублікованого відео, стало те, що громадянин здійснював пряму трансляцію розгортання мобільного блокпоста.

Перевірка інциденту із грубим затриманням в Одесі цивільного чоловіка працівниками одного з районних ТЦК (військкоматів) виявила перевищення службових повноважень військовими.

Про це повідомили у суботу, 15 липня, в Одеському обласному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП).

В обласному військкоматі стверджують, що причиною інциденту, який набув резонансу після опублікованого відео, стало те, що громадянин здійснював пряму трансляцію розгортання мобільного блокпоста. Це, пояснюють військові, суворо заборонено нормами правового режиму воєнного стану.

“Отримавши зауваження від представників Нацгвардії, громадянин увійшов у конфлікт, відверто провокуючи військових. Під час перевірки його документів і звірки даних за базою ухилянтів, громадянин почав погрожувати, і поводився агресивно, не припиняючи провокацій”, - йдеться у повідомленні.

Застосування сили до цивільного в обласному військкоматі пояснили тим, що співробітники районного ТЦК та СП Одеси “не стримали емоцій”, та визнали, що районний ТЦК намагався приховати свою причетність до інциденту.

“За результатами службової перевірки виявлено і тих, хто перевищив службові повноваження, і порушення у використанні необлікованого транспортного засобу. Винні посадові особи притягнуті до дисциплінарної відповідальності і будуть переведені у бойові підрозділи, де зможуть спрямувати силу і міць на боротьбу із ворогом”, - повідомили в Одеському обласному ТЦК та СП.

На Одещині з'ясовують, хто жорстоко затримав цивільного

Нагадаємо, раніше у Мережі з’явилося відео, на якому на одній з вулиць Одеси люди у військовій формі затримують цивільного, валять на землю та б’ють. Врешті його заштовхали до жовтого мікроавтобуса і кудись відвезли.

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