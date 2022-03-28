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Купа металобрухту розкидана по полю: ЗСУ показали знищений російський вертоліт (фото)

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© Facebook/Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine
© Facebook/Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine
© Facebook/Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine
© Facebook/Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine
© Facebook/Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine
© Facebook/Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine
© Facebook/Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine

Українські військові захищають повітряний простір України від загарбників.

Днями російська армія втратили ще одне своє повітряне судно.

Збройні сили України знищили ворожий вертоліт окупантів. Фото розгромленого вертольота опублікував сьогодні, 28 березня, Генеральний штаб ЗСУ.

На світлинах видно розкидані по полю уламки потрощеного гвинтокрила війск РФ.

© Facebook/Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine
Facebook/Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine

Нагадаємо, українські військові ліквідували російських загарбників, які кинулися на втечу з поля бою. Також українські захисники збили чергову російську крилату ракету на Миколаїщині, випущену по мирних українцях.

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