Група 1+1 media долучилася до загальнонаціональної інформаційної кампанії до Дня Незалежності

23 червня в ефірі телеканалів холдингу з’явилася тематична квітка, яка символізує ювілей Незалежності.

Сьогодні група 1+1 media долучилася до загальнонаціональної кампанії, присвяченої 30-й річниці Незалежності України та створеної за координації Міністерства культури та інформаційної політики. Зокрема, в ефірі телеканалів, які входять до складу холдингу, – 1+1, 2+2, ТЕТ, ПЛЮСПЛЮС, Бігуді, УНІАН та 1+1 International – з’явився тематичний символ свята – квітка, як образ, що розкриває ідею держави, яка росте та квітне.

Також телеканали транслюватимуть протягом двох місяців відеоролик "30 років Незалежності. Ти у мене єдина". Крім цього, кампанія буде реалізована й на інших інформаційних майданчиках 1+1 media – сайтахлідерах серед новинних ресурсів ТСН.ua, УНІАН і Главред, соціальних мережах холдингу, які сумарно нараховують понад 10 млн користувачів, у телевізійних проєктах та корпоративних проявах.

Такий підхід, розповідають у медіагрупі, допоможе донести до кожного українця важливу ідею бачення Незалежності як мрії, досягнення якої прагнули багато поколінь українців.

"1+1 media є трендсеттерами медіагалузі, ми завжди долучаємося до ініціатив, які мають суспільно важливе значення та мету. Заходи, присвячені 30-річчю Незалежності України, розпочалися в компанії ще на початку року, зараз ми активно працюємо над новими формами і готуємо цікаві проєкти, які глядач зможе побачити незабаром. Фактично за 2 місяці до події ми доєдналися до загальнонаціональної інформкампанії, адже слоган "Ти у мене єдина", і "Ти не один", що вже давно є невід’ємною частиною 1+1, – дуже доповнюють один одного. Надзвичайно важливо створювати символи, що об’єднують країну, і ця ініціатива є однією з таких. Маємо за честь розповідати про ідеологію цього проєкту, його меседжі та символіку мільйонам людей по всій країні», – прокоментував Ярослав Пахольчук, генеральний директор 1+1 media.

Окрім заходів, які спрямовані на зовнішню аудиторію, буде розроблена серія проєктів та ініціатив з використанням айдентики та інших інформаційних продуктів для співробітників 1+1 media – понад 2000 людей. Компанія наголошує, що завжди доєднувалася до патріотичних ініціатив, а багато співробітників "плюсів" стояли біля витоків важливих подій на рівні держави і є справжніми амбасадорами Незалежності.

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Нагадаємо, цього року команда "ТСН. Тиждень" на телеканалі 1+1 запустила спецпроєкт "30 кроків вперед", присвячений 30-річчю Незалежності України. Автором спецпроєкту став спеціальний кореспондент Станіслав Ясинський, який у 30-х серіях розповідає про події, що стались у незалежній Україні, починаючи від 1991 року і до сьогодення. Кожний із сюжетів циклу присвячений одному року незалежної України – подіям та людям, які змінювали нашу країну та світ. Команда визначила місією спецпроєкту показати глядачам значущість та ціну кожного року незалежності України, нагадати про кожен «урок» та надихнути на нові звершення та перемоги майбутні покоління.

Довідка:

Група 1+1 media – один з найбільших медіахолдингів України, до складу якого входить 7 власних телеканалів (1+1, 2+2, ТЕТ, ПЛЮСПЛЮС, 1+1 International, УНІАН, Бігуді) та 2 партнерські (Квартал TV та Paramount Comedy), новинні ресурси ТСН.ua, Главред, Інформаційне агентство "УНІАН", власні продакшн підрозділи, власна платформа 1+1 video та партнерські платформи "Київстар ТБ" й Viasat, а також освітній проєкт 1+1 media school.

Детальніше про кампанію "Ти у мене єдина" – на сайті МКІП за посиланням.

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