Група 1+1 media розширює дистрибуційне портфоліо новим телеканалом про подорожі UTRAVEL

Глядачі отримають свіжу порцію нових тревел-шоу, які раніше не транслювалися на телебаченні.

Дистрибуційне портфоліо групи 1+1 media у жовтні поповнилося новим телеканалом UTRAVEL від FILM.UA Group і Star Media, мовлення якого розпочалося 10 вересня. UTRAVEL — перший український телеканал, що фокусуватиметься на двох основних напрямах висвітлення туризму — подорожах Україною та різними країнами очима наших співвітчизників.

UTRAVEL у розважально-пізнавальному форматі популяризуватиме туристичні маршрути України, розкриваючи по-новому пляжні та гірські курорти, фортеці, замки та храми, історичні музеї та природні заповідники, озера й річки, а також міста і містечка різних куточків країни. Глядачі отримають свіжу порцію нових тревел-шоу, які раніше не транслювалися на телебаченні, адже до створення контенту телеканал залучив тревел-експертів, популярних ведучих та відомих блогерів («Однією Правою з Владом Хільченко», «Visit Ukraine Антона Тараненка», «Нагорні походеньки», «Пригоди Євгена Панюти» та інші).

Окрім подорожей Україною, глядачі телеканалу UTRAVEL зможуть також отримувати постійну порцію натхнення від закордонних мандрівок блогерів («Хочу у відпустку», «Вело Тревел», проєкт «Ніна-Україна», «Подорожі Ореста Зуба», «Міста і містечка», «Австралія українською» та інші). У такий спосіб можна з легкістю планувати наступну відпустку або подорож до невідвіданих країн, отримавши must visit поради від тревел-експертів каналу.

«Розширення дистрибуційних можливостей медіагрупи продиктовано глядацькими потребами. Тревел-контент цікавить ТБ-споживача, і ми розуміємо, що наразі є особлива необхідність створювати більше українського продукту для локального телебачення. Ми окремо раді довготривалій міцній співпраці з FILM.UA Group і Star Media та завжди готові бути дистриб’ютором гарного настрою на медіаринку України», - коментує директор департаменту дистрибуції та розвитку мережі мовлення 1+1 media Андрій Мальчевський.

«Ще на етапі запуску каналу ми звернули увагу на те, скільки талановитих авторів просувають ідеї туризму. На базі каналу UTRAVEL ми хочемо створити співтовариство небайдужих виробників туристичного контенту. І співпраця з таким потужним дистрибуційним партнером як 1+1 media допоможе донести наш цікавий, якісний контент до максимальної кількості глядачів PayTV», — зазначає Олексій Шульдешов, генеральний продюсер телеканалів Star Media.

«Дуже раді, що такі професіонали дистрибуції телеканалів як 1+1 media високо оцінили можливості та потенціал UTRAVEL, що само собою є знаком якості для телевізійного ринку провайдерів і глядачів. Ми маємо на меті створювати різноманітний контент власного виробництва, робити колаборації з блогерами, залучати спонсорів та промопартнерів. Упевнені, що з часом UTRAVEL обов’язково вийде за межі ефіру як мультимедійний тревел-проєкт», — розповідає директор з мовлення, дистрибуції та розвитку телеканалів FILM.UA Group Наріман Гусейнов.

Довідка:

Група 1+1 media — один з найбільших медіахолдингів України, до складу якого входить 7 власних телеканалів (1+1, 2+2, ТЕТ, ПЛЮСПЛЮС, 1+1 International, УНІАН, Бігуді) та 2 партнерські (Kvartal TV та Paramount Comedy), новинні ресурси ТСН.ua, Главред, інформаційне агентство «УНІАН», власні продакшн-підрозділи, партнерські платформи Київстар ТБ та Viasat, власна платформа 1+1 video, а також освітній проєкт 1+1 media school.

FILM.UA Group — медіагрупа, що створює і дистрибутує контент, а також надає повний спектр сервісів у цих галузях. Компанії та бренди під єдиною управлінською структурою є лідерами креативної індустрії України та успішно працюють на світовому ринку.

Star Media — виробник, дистриб'ютор та власник авторських прав на теле- і кінопродукти. Діяльність компанії спрямована на розвиток спільного виробництва разом з міжнародними партнерами та створення проєктів, орієнтованих на широку аудиторію. Компанія співпрацює з провідними телеканалами та онлайн-кінотеатрами, розвиваючи напрямок власних Pay TV каналів. Є найбільшим агрегатором контенту в YouTube на території СНД, має власний сервіс ContentScan, створений для боротьби з піратством. У 2021 році запустила власний онлайн-кінотеатр LAVA.

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