Група 1+1 media спільно з Фондом "Повернись живим" запускають другий етап проєкту "Ліга Аеророзвідки"

Медіагрупа 1+1 спільно з Фондом запускають збір коштів на безпілотники "Лелека" для наших військових.

У березні 2023 року група 1+1 media спільно з Фондом "Повернись живим" запустили збір коштів на "Лігу Аеророзвідки". У межах першого етапу проєкту вдалося зібрати 15 млн грн на закупівлю п’яти мобільних пунктів управління БпЛА.

Натхненні результативністю збору медіагрупа спільно з Фондом компетентної допомоги армії вирішили запустити другий етап проєкту задля доукомплектування спеціальних автівок для аеророзвідників 10 бортами "Лелека-100".

"З березня по червень 2023 року спільно з ідейним партнером "Повернись живим" нам вдалося перевиконати план і зібрати значно більше донатів, ніж ми очікували. Так, замість трьох спеціальних всюдихідних автомобілів, нам вдалося зібрати на п’ять таких автівок. З початком нового сезону УПЛ ми вирішили продовжити гарну традицію та зробити все можливе, аби допомогти нашим захисникам і захисницям. Оскільки втрата безпілотників на лінії фронту залишається надзвичайно актуальним питанням, вирішили зробити акцент саме на них. Завдяки професійній експертизі "Повернись живим" зупинились на бортах "Лелека-100", – прокоментував Данило Щестюк, керівник управління спортивних проєктів 1+1 media.

До слова, "Лелека-100" – це один із найпопулярніших та найкращих розвідувальних БпЛА бригадного рівня, що коригує вогонь артилерії на глибину до 50 км. "Лелека-100" передає інформацію з поля бою у режимі реального часу у будь-яку пору доби.

"Лелека-100” — наймасовіший "літак" у ЗСУ. Цей розвідувальний БпЛА бригадного рівня коригує вогонь артилерії на глибину до 50 км. Він шукає цілі, до прикладу, для реактивних систем залпового вогню HIMARS, і допомагає знищувати, як техніку, так і живу силу противника.

Ми доукомплектуємо 10 бортами п‘ять пунктів управління, кошти на які вдалося зібрати під час першого етапу проєкту "Ліга аеророзвідки", і сформуємо таким чином повноцінні безпілотні розвідувальні комплекси", — зазначив заступник директора Фонду "Повернись живим" Олег Карпенко.

Традиційно, акумулювання коштів відбуватиметься в межах трансляцій футбольних поєдинків Чемпіонату України з футболу на ресурсах групи 1+1 media – телеканалах 2+2 та УНІАН, а також спортивних Digital-проєктах FootballHub та "ПРОФУТБОЛ Digital". Для цього необхідно буде перейти на спеціальну Банку через QR-код, що буде розміщений під час матчів на екранах.

Також зробити свій донат небайдужі вболівальники та всі охочі вже можуть через спеціальний проєктний рахунок, що вже розміщений на сайті Фонду за цим посиланням.

Деталі щодо підсумків збору систематично розміщуватимуться на офіційних сторінках групи 1+1 media, а також Фонду "Повернись живим".