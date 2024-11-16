Група чоловіків намагалася незаконно потрапити до Молдови: одного втікача затримав пес

Потенційні порушники кордону отримували онлайн-вказівки щодо навігації від адміністратора телеграм-каналу.
В Одеській області українські прикордонники затримали групу чоловіків, які намагались незаконно потрапити до Молдови. Вони спробували перетнути українсько-молдовський кордон на ділянці так званого Придністров’я.
Про це повідомили у пресслужбі ДПСУ.
Про рух групи невідомих у напрямку кордону прикордонникам повідомив один із підрозділів ЗСУ. Під час затримання один із потенційних порушників кордону спробував утекти, однак його наздогнав прикордонник зі службовим собакою.
Загалом у групі було дев’ять чоловіків — жителі Харківської, Вінницької, Дніпропетровської, Хмельницької та Київської областей. Вони отримували онлайн-вказівки щодо навігації від адміністратора телеграм-каналу, який мав отримати на банківську карту по 120 тисяч гривень з кожного у разі вдалого перетину кордону.
За спробу незаконного перетинання кордону стосовно чоловіків складено адмінпротоколи за ст.204-1 КУпАП, справи скерували до суду.
Нагадаємо, нещодавно на Закарпатті затримали п’ятьох чоловіків, які намагалися незаконно переправитися через кордон з Угорщиною, перепливши човном Тису.
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