Група депутатів у Європарламенті пропонує визнати Росію країною-терористом

Група депутатів з Європейської народної партії у Європарламенті закликали прийняти резолюцію, яка визнає Росію країною-терористом. До групи приєднались 176 членів з усіх країн-членів Європейського союзу.

Про це повідомила заступник керівника групи з питань закордонних справ Раса Юкнявічене.

У заяві парламентарів вказується, що вони засуджують присутність Росії на саміті G20, підкресливши, що ніхто не повинен вести переговори з терористами.

Юкнявічене заявила, що наступного тижня депутати будуть голосувати за резолюцію, яка визнає Росію терористичною державою.

Крім того, у заяві йдеться, що депутати засуджують необґрунтовану, неспровоковану й незаконну російську агресію проти України.

«Володимира Путіна і тих, хто допомагає йому в цьому, включно з Олександром Лукашенком, має бути названо воєнними злочинцями. Група ЄНП закликає до судового розгляду в межах міжнародного права для розслідування і судового переслідування всіх дій, які юридично кваліфікують як воєнний злочин», — говориться в заяві.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що прем'єр-міністр Британії Ріші Сунак заявив, що Росія стає "державою-вигнанцем".

Крім того, ми раніше інформували, що Генасамблея ООН ухвалила проєкт резолюції щодо виплат Росією репарацій Україні.

Новини ТСН 22:30 за 14 листопада 2022 року Новини України

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