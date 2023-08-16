Група "Shahed" рухається над акваторією Чорного моря у напрямку півдня Одещини - українські військові

Триває чергова неспокійна ніч для України
Увага! Група "Shahed" рухається над акваторією Чорного моря у напрямку півдня Одещини!
Про це інформують Повітряні Сили ЗСУ у соціальних мережах.
"Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги – прямуйте в укриття!", - йдеться у повідомленні.
В області оголошена повітряна тривога.
"Велика група шахедів заходить у гирло Дунаю. Рухається у бік Ізмаїлу!", - пізніше попередили українські військові.
Раніше йшлося про те, що Півдню України загрожують ворожі безпілотники.
Нагадаємо, що ворог продовжує обстрілювати Сумщину: 172 вибухи.
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