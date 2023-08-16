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Група "Shahed" рухається над акваторією Чорного моря у напрямку півдня Одещини - українські військові

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
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Група "Shahed" рухається над акваторією Чорного моря у напрямку півдня Одещини - українські військові

Українці знову будуть захищатися від ворожих дронів / Фото: ТСН.ua

Триває чергова неспокійна ніч для України

Увага! Група "Shahed" рухається над акваторією Чорного моря у напрямку півдня Одещини!

Про це інформують Повітряні Сили ЗСУ у соціальних мережах. 

"Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги – прямуйте в укриття!", - йдеться у повідомленні.

В області оголошена повітряна тривога. 

"Велика група шахедів заходить у гирло Дунаю. Рухається у бік Ізмаїлу!", - пізніше попередили українські військові. 

Раніше йшлося про те, що Півдню України загрожують ворожі безпілотники

Нагадаємо, що ворог продовжує обстрілювати Сумщину: 172 вибухи.

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Перегляди
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