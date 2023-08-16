Група "Shahed" рухається над акваторією Чорного моря у напрямку півдня Одещини - українські військові

Триває чергова неспокійна ніч для України

Увага! Група "Shahed" рухається над акваторією Чорного моря у напрямку півдня Одещини!

Про це інформують Повітряні Сили ЗСУ у соціальних мережах.

"Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги – прямуйте в укриття!", - йдеться у повідомленні.

В області оголошена повітряна тривога.

"Велика група шахедів заходить у гирло Дунаю. Рухається у бік Ізмаїлу!", - пізніше попередили українські військові.

Раніше йшлося про те, що Півдню України загрожують ворожі безпілотники.

Нагадаємо, що ворог продовжує обстрілювати Сумщину: 172 вибухи.