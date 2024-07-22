На Харківщині шахраї виманювали гроші під виглядом служби безпеки банку – як діяла схема (фото)

Правопорушники здійснювали дзвінки від імені працівників служби безпеки банку і виманювал дані онлайн банкінгу.

Правохоронці виявили групу шахраїв, які представлялись працівниками служби безпеки банку і виманювали у громадян доступ до особистих кабінетів онлайн банкінгу.

Про це передає поліція Харківської області.

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Зловмисники телефонували від імені працівників служби безпеки банку. Вони запевняли довірливих громадян про підозрілі операції з їх банківськими рахунками. Таким чином шахраї отримували доступ до особистих кабінетів онлайн банкінгу потерпілих.

Надалі, використовуючи гаджети з функцією NFC для безконтактної оплати вони переводили в готівку кошти в магазинах побутової техніки та банкоматах.

Правоохоронці задокументували діяльність 11 фігурантів. Проведено обшуки за місцями їх мешкання на території Харківської та Київської областей.

Затримані зловмисники

Наразі чотирьом фігурантам повідомлено про підозру за ст. "шахрайство" Кримінального кодексу України. Трьом підозрюваним обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, ще одному – у вигляді цілодобового домашнього арешту. За скоєне їм загрожує до 8 років позбавлення волі.

Раніше повідомлялося, що в Україні з'явилися зухвалі грабіжники, які представляються працівниками МВС.

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