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На Харківщині шахраї виманювали гроші під виглядом служби безпеки банку – як діяла схема (фото)

На Харківщині шахраї виманювали гроші під виглядом служби безпеки банку – як діяла схема (фото)

Поліцейські Харківщини викрили групу шахраїв / Фото: Патрульна поліція Харківської області

Правопорушники здійснювали дзвінки від імені працівників служби безпеки банку і виманювал дані онлайн банкінгу.

Правохоронці виявили групу шахраїв, які представлялись працівниками служби безпеки банку і виманювали у громадян доступ до особистих кабінетів онлайн банкінгу.

Про це передає поліція Харківської області.

Зловмисники телефонували від імені працівників служби безпеки банку. Вони запевняли довірливих громадян про підозрілі операції з їх банківськими рахунками. Таким чином шахраї отримували доступ до особистих кабінетів онлайн банкінгу потерпілих.

Надалі, використовуючи гаджети з функцією NFC для безконтактної оплати вони переводили в готівку кошти в магазинах побутової техніки та банкоматах.

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Правоохоронці задокументували діяльність 11 фігурантів. Проведено обшуки за місцями їх мешкання на території Харківської та Київської областей.

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Затримані зловмисники / ©
Затримані зловмисники

Наразі чотирьом фігурантам повідомлено про підозру за ст. "шахрайство" Кримінального кодексу України. Трьом підозрюваним обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, ще одному – у вигляді цілодобового домашнього арешту. За скоєне їм загрожує до 8 років позбавлення волі.

Раніше повідомлялося, що в Україні з'явилися зухвалі грабіжники, які представляються працівниками МВС.

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