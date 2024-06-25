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Група ухилянтів намагалася переплисти Дністер: для одного втеча закінчилась трагічно – фото

Група ухилянтів намагалася переплисти Дністер: для одного втеча закінчилась трагічно – фото

Чоловіки, яких затримали біля кордону з Молдовою / Фото: Державна прикордонна служба України

Чоловіки намагалися переплисти річку і дістатися до Молдови.

Четверо чоловіків призовного віку намагалися переплисти Дністер, щоб дістатися сусідньої Молдови. Проте один із них загинув.  

Про це повідомила пресслужба ДСНС.

Відомо, що чоловіки натрапили на анонімних ділків в Інтернеті, які просили за свої "послуги" $10 000. Проте, організатори "подорожі" до останнього не попереджали, що для цього доведеться долати Дністер і що це може бути смертельно небезпечним. 

Чоловіки, яких затримали біля кордону з Молдовою / © Державна прикордонна служба України
Чоловіки, яких затримали біля кордону з Молдовою / Фото: Державна прикордонна служба України

"Коли прикордонники викрили "туристів", ті кинулися у воду та сподівалися доплисти до човна. Проте перевізник різко розвернув плавзасіб назад у Молдову. Троє чоловіків повернулися на берег, а четвертий таки продовжив долати річку вплав та згодом зник під водою. Прикордонники розпочали рятувальну операцію за допомогою катерів та, на жаль, врятувати молодика не вдалося", - розповіли в ДПСУ.

Хлопець, який потонув у Дністрі під час спроби доплисти до Молдови / © Державна прикордонна служба України
Хлопець, який потонув у Дністрі під час спроби доплисти до Молдови / Фото: Державна прикордонна служба України

Трагедію розслідують співробітники Національної поліції.

Нагадаємо, у ДПСУ розповіли, як змінилися "розцінки" за втечу за кордон для ухилянтів.

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