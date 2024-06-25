Група ухилянтів намагалася переплисти Дністер: для одного втеча закінчилась трагічно – фото

Четверо чоловіків призовного віку намагалися переплисти Дністер, щоб дістатися сусідньої Молдови. Проте один із них загинув.

Про це повідомила пресслужба ДСНС.

Відомо, що чоловіки натрапили на анонімних ділків в Інтернеті, які просили за свої "послуги" $10 000. Проте, організатори "подорожі" до останнього не попереджали, що для цього доведеться долати Дністер і що це може бути смертельно небезпечним.

Чоловіки, яких затримали біля кордону з Молдовою / Фото: Державна прикордонна служба України

"Коли прикордонники викрили "туристів", ті кинулися у воду та сподівалися доплисти до човна. Проте перевізник різко розвернув плавзасіб назад у Молдову. Троє чоловіків повернулися на берег, а четвертий таки продовжив долати річку вплав та згодом зник під водою. Прикордонники розпочали рятувальну операцію за допомогою катерів та, на жаль, врятувати молодика не вдалося", - розповіли в ДПСУ.

Хлопець, який потонув у Дністрі під час спроби доплисти до Молдови / Фото: Державна прикордонна служба України

Трагедію розслідують співробітники Національної поліції.

Нагадаємо, у ДПСУ розповіли, як змінилися "розцінки" за втечу за кордон для ухилянтів.

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