Група Єрмака-Макфола пропонує запровадити ембарго на російський газ

Міжнародна робоча група Єрмака-Макфола щодо санкцій проти РФ пропонує союзникам запровадити ембарго на російський газ.

Щоб завдати удару по російській економіці, партнерам України пропонують запровадити газове ембарго.

Про це йдеться в повідолменні керівника Офісу президента України Андрія Єрмака на його каналі в Telegram.

"Для росії газ - це зброя, яку вона вже використовує проти Європи. Необхідна швидка відповідь. Група Макфола-Єрмака пропонує нашим союзникам ввести газове ембарго, щоб вдарити по російській економіці, а також вибити з їх рук "енергетичну голку", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що Німеччина вже запускає вугільні електростанції, а Італія готується оголосити протокол підвищеної готовності через скорочення поставок російського газу.

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