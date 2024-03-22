Групи безпілотників формуються на півдні у "хмари" - моніторингові канали

Групи безпілотників, що кружляють на півдні України, складаються в одну "хмаринку", тобто табун мопедів (10-12 шт.).

Про це інформують моніторингові канали.

Цей табун залишає Одеську область у бік Вінницької. Ще будуть прольоти «хвоста» цього табуна в районі Южноукраїнська.

Також новий мопед летить на перетині Одеської та Миколаївської областей північно-західним курсом.

Залишається загроза по безпілотникам для мешканців Миколаївської, Одеської, Вінницької областей.

Нагадаємо, що південь та схід України охопили повітряні тривоги через рух ворожих безпілотників.

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