Групи безпілотників формуються на півдні у "хмари" - моніторингові канали

Безпілотники продовжують надокучати українців.
Групи безпілотників, що кружляють на півдні України, складаються в одну "хмаринку", тобто табун мопедів (10-12 шт.).
Про це інформують моніторингові канали.
Цей табун залишає Одеську область у бік Вінницької. Ще будуть прольоти «хвоста» цього табуна в районі Южноукраїнська.
Також новий мопед летить на перетині Одеської та Миколаївської областей північно-західним курсом.
Залишається загроза по безпілотникам для мешканців Миколаївської, Одеської, Вінницької областей.
Нагадаємо, що південь та схід України охопили повітряні тривоги через рух ворожих безпілотників.
Читайте також: