Групове зґвалтування 14-річної на Закарпатті: 18-річні обвинувачені вирішили мобілізуватися

Двоє обвинувачених у справі про зґвалтування 14-річної дівчинки на Закарпатті намагаються уникнути відповідальності через мобілізацію.

Про це повідомляють місцевий журналіст Віталій Глагола і юридична компанія "Міллер".

Йдеться про фігурантів зґвалтування 14-річної дівчинки із Верхніх Воріт на Закарпатті.

У березні цього року хлопцям виповнилося 18 років. За словами юристів, перед завершенням судового розгляду, обвинувачені вирішили мобілізуватися. При цьому, вони не мають військової освіти, не служили строкову службу та не є офіцерами запасу, тому їх не можуть мобілізувати без добровільної згоди.

"Ймовірно адвокати затягували справу до повноліття підозрюваних, щоб ті змогли уникнути відповідальності. Саме у 18-річному віці вони повинні були відповісти за свої вчинки перед судом. Їх дії є спробою відкласти справу та уникнути правосуддя, подібно до випадку в Кагарлицькій справі, де обвинувачені поліцейські також мобілізувалися перед вироком", – припустив журналіст Глагола.

Своєю чергою адвокати резонно зауважили, навіщо обвинувачені поїхали саме до Обухівського РТЦК у Київській області, хоча постійно проживають у Закарпатській області.

На що вплине мобілізація фігурантів справи

За словами юристів компанії "Мілер", це призведе до зупинення судового розгляду стосовно двох обвинувачених до моменту їхньої демобілізації. Окрім того, третьому обвинуваченому в листопаді цього року також виповниться 18. Адвокати припускають, що він теж спробує таким саме способом уникнути судового розгляду.

"Припускаю, що мобілізація обвинувачених не є їх щирим бажанням стати до захисту своєї країни, адже вони могли це зробити ще в березні цього року, а не перед закінченням судового процесу. На мою думку, це своєрідний спосіб реалізації стратегії захисту для того, щоб через декілька років, після демобілізації обвинувачених, коли до справи зменшиться рівень суспільної уваги та більшість свідків взагалі забудують обставини події, повернутись до судового розгляду. Це лише підсилює підозри щодо використання мобілізації як способу уникнути правосуддя" – зазначив адвокат компанії "Міллер" Ілля Воробйов.

Нагадаємо, злочин стався ще 24 серпня 2021 року. Тоді троє неповнолітніх хлопців з села Верхні Ворота у підвальному приміщенні зґвалтували 14-річну дівчинку. Українців обурило надто м'яке покарання для підлітків. Спочатку їм призначили лише умовне покарання, їх також змусили виплатити дівчині по 20 тисяч гривень.

Після розголосу в Мережі справу взяв під особистий контроль омбудсмен, а прокуратура пообіцяла оскаржити вирок суду.

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