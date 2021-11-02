Групове зґвалтування на Волині: батько 5 дітей разом із двома спільниками познущались із жінки

Ґвалтівника засудили до 9 років позбавлення волі.
В одному із сіл Ковельського району Волинської області троє чоловіків зґвалтували 41-річну жінку. Одного із нападників уже засудили.
Про це повідомили в пресслужбі прокуратури Волинської області.
Слідство встановило, що 10 лютого 2020 року 31-річний чоловік разом із двома спільниками накинулись та зґвалтували 41-річну жінку. Підозрюваний уже був судимий, він виховує 5 дітей.
У жовтні 2021 року суд визнав 31-річного чоловіка винним за ч.3 ст. 152 КК України - зґвалтування, вчинене групою осіб. Його засудили до 9 років позбавлення волі. Слідство щодо його спільників триває.
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