Групове зґвалтування школярки на Закарпатті: “умовний” вирок можуть оскаржити

За сексуальне насильство над 14-річною дівчиною троє обвинувачених були покарані “умовним” позбавленням волі з відтермінуванням вироку на 2 роки.

Вирок у справі про зґвалтування школярки у селі Верхні Ворота Закарпатської області викликав значний резонанс. За рішенням Воловецького райсуду трьом звинуваченим було призначено покарання у вигляді 5 років ув'язнення з іспитовим терміном на 2 роки. Такий вирок багато хто називає надто м’яким, зважаючи на груповий характер насильницьких дій, які обвинувачені до того ж фіксували, знімаючи на відео.

У пресслужбі суду пояснили, що звинувачення у зґвалтуванні під час судового процесу було перекваліфіковане на сексуальне насильство.

"Усього лиш" сексуальне насильство

У суді наголошують, що вирок було винесено за ч.3 ст.153 КК України - “вчинення будь-яких насильницьких дій сексуального характеру, не пов’язаних із проникненням в тіло іншої особи, без добровільної згоди потерпілої особи (сексуальне насильство), вчинене групою осіб щодо неповнолітньої особи”.

Прессекретар Закарпатської прокуратури Катерина Хижняк у коментарі “Суспільному” також заявила, що висновком судово-медичної експертизи факт зґвалтування не підтверджено.

“Остаточно підтвердила це інформація, отримана від потерпілої вже під час розгляду справи по суті в суді. Натомість факт сексуального насильства, не пов’язаного з проникненням у тіло особи, таки мав місце”, - повідомила вона.

Юристи вимагають перегляду справи

Однак, за словами юристки Христини Кіт, перекваліфікація цього злочину викликає резонні сумніви. Опираючись на текст судового рішення, вона зазначила, що з нього зрозуміло, що під час сексуального насильства мало місце проникнення як пальцями, так і геніталіями, проте пошкоджень цілісної дівочої пліви не зафіксовано.

"Кримінальний кодекс говорить про те, що достатньо проникнення в тіло особи, незалежно якими предметами чи статевими органами, для того щоб кваліфікувати дії як зґвалтування. Чи пошкоджена пліва чи ні, немає жодного значення", - стверджує вона.

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Від імені Асоціаціі жінок-юристок України "ЮрФем" Христина Кіт запропонувала адвокатську допомогу потерпілій та її родині.

Юристки Олена Пшенична та Роксоляна Гера своєю чергою повідомили, що розпочали збір доказів, аби оскаржити вирок.

"Я сьогодні говорила з людиною, яка бачила це відео і спілкувалась з дівчинкою після цієї жахливої події. Так от на відео моя співрозмовниця бачила саме зґвалтування. "Це було звіряче знущання в неприродній спосіб", - сказала вона мені", - написала на своїй Facebook-сторінці Олена Пшенична.

Відомий адвокат Масі Наєм теж заявив, що готовий зібрати групу адвокатів для захисту дівчини і підготовки апеляції.

Покарати тих, хто "відмазав"

На цей резонансний випадок відреагувала кандидатка філософських наук та головна редакторка науково-популярного ресурсу "Гендер в деталях" Тамара Злобіна, вимагаючи покарати тих, хто допоміг насильникам уникнути суворого покарання.

"Вчителі, які дали позитивну характеристику ґвалтівникам, судді, які дали умовне покарання і сміху вартий штраф, — насправді відмазали злочинців від відповідальності, погіршили кримінальну обстановку в Україні, підтримали і заохотили культуру насильства над жінками, культуру зґвалтування. Всі вони співучасники злочину. Замість того, щоб займатися профілактикою злочинності, заохочують її відсутністю належного покарання та осуду. Вони мають бути за таке покарані та відсторонені від роботи", - написала вона.

У коментарі "Суспільному" речниця обласної прокуратури повідомила, що можливість оскарження вироку наразі вивчають. На це, за законом, передбачено 30 днів від дня оголошення рішення - тобто від 16 березня.

Раніше голова Закарпатської ОВА Віктор Микита відреагував на скандал щодо покарання для підлітків, які зґвалтували школярку та похвалились цим, знімаючи відео насильства. За його словами у Воловецькій громаді працюють соцслужби, відповідні департаменти ОВА й Мукачівської РВА, вивчаючи усі обставини, дії або можливу бездіяльність відповідальних посадових осіб.

Нагадаємо, 16 березня цього року на Закарпатті суд виніс вирок трьом підліткам, які зґвалтували 14-річну дівчинку.

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