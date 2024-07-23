Грузія розшукує сотні добровольців, які воювали на боці України – в ISW знайшли кремлівський слід

У Грузії оголосили в розшук близько 300 своїх громадян, які служили добровольцями у Грузинському національному легіоні разом із українськими Силами оборони.

Про це пише ISW.

Зазначається, що більшість добровольців нині перебувають в Україні. Водночас, за аналізом аналітиків, в самій Грузії такі дії призводять розколу, дестабілізації та ослаблення країни.

Про те, що грузинська влада розшукує добровольців, повідомив 21 липня командир Грузинського легіону Мамука Мамулашвілі. За його словами, більшість бійців, які на українському фронті воювали проти російських окупантів і продовжують це робити, наразі перебувають в Україні.

Утім, Мамулашвілі не уточнив, у яких ймовірних злочинах грузинський уряд звинувачує їх усіх.

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"Міністерство внутрішніх справ РФ у липні 2023 року заочно звинуватило понад 70 добровольців Грузинського легіону, зокрема Мамулашвілі, у "вербуванні та участі в бойових операціях найманців на боці українських сил", а в жовтні 2023 року оголосило Мамулашвілі в російський розшук", – вказали аналітики на кремлівський слід.

Грузинські спецслужби порадили багатьом добровольцям, які повертаються додому з України, покинути Грузію.

Аналітики ISW зазначили, що Кремль регулярно використовує наративи про "насильницький переворот" в Україні, щоб спотворити українську Революцію гідності 2014 року та протести проти інтеграції до Європейського Союзу, а також звинувачує зовнішніх гравців у внутрішніх протестах.

"Все більш явні спроби цензурувати прозахідні та проукраїнські голоси в Грузії дозволяють припустити, що правляча партія "Грузинська мрія" має намір цілеспрямовано зірвати довгострокові зусилля країни з євроатлантичної інтеграції. Це відіграє роль у продовжених гібридних операціях Росії з розколу, дестабілізації та ослаблення Грузії", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, одного з добровольців викликали за статтями про державний переворот і тероризм.

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