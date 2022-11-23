Губернатор республіки Комі в РФ розповів, як 6 разів ухилився від HIMARS на Луганщині

Російські казкарі перевершили самі себе. Перемогу здобув губернатор республіки Комі в РФ, який розповів, що кілька разів спромігся ухилитися від американського комплексу HIMARS.

Про це повідомляє пропагандистське видання "Московський комсомолець".

Глава республіки Комі Володимир Уйба заявив, що ледь не загинув під час відрядження на Донбас, куди він доправляв вантажі для російських окупантів. Колону, в якій він їхав, обстріляли ЗСУ.

"Кремінна - це інша історія. Там ідуть активні бої. Ми поки переміщалися, по нам шість разів ударили хаймарсами", - заявив Уйба на зустрічі із сім'ями учасників "спецоперації".

За словами Уйби, в колоні було два автобуси з вантажем і два джипи.

"І ось по нашій колоні шість разів хаймарсами накладали... били, бо ми ціль така, ошатна", - додав чиновник.

Нагадаємо, що протиповітряну оборону України посилить американський ракетний комплекс Hawk. ЗРК Hawk має середню дальність ураження і для знищення літаків, а в пізніх модифікаціях – для перехоплення ракет.

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