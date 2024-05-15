Гучна ніч в Криму: окупанти заявили, що збили ракети поблизу "Бельбеку"

Росіянам заявили, що їхня "ППО" збила кілька ракет над акваторією і в районі аеродрому "Бельбек" у Криму, де вночі на 15 травня 2024 року пролунали вибухи.

Представники місцевої влади заявили, мовляв, що пошкоджень немає - тільки пожежа від осколків у районі села Полюшко.

"Цілями збитих безпілотників і ракет були військовий аеродром на заході Кримського півострова", - інформують росіяни.

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Як повідомляють місцеві жителі, ракет було "близько 20", а в районі аеродрому Бельбек досі "щось горить".

Нагадаємо, що російська база протиповітряної оборони на горі Ай-Петрі в Криму була пошкоджена ракетним ударом.

Додамо, що 6 травня ГУР Міноборони України за допомогою дрона Magura V5 уразило і знищило швидкісний катер ворога у бухті Вузька в Криму. Пізніше у розвідці уточнили, що знищили в Чорному морі російський катер серії "Мангуст"150, яких у тамтешній акваторії не так багато. Судно затонуло.

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