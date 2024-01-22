Гучна справа про закупівлю неякісного одягу для ЗСУ: ДБР проситиме суд арештувати Романа Гринкевича

За даними ДБР, Міністерство оборони визнало себе потерпілою стороною.

Державне бюро розслідувань (ДБР) буде просити суддів арештувати Романа Гринкевича, підозрюваного у резонансній справі про закупівлю неякісного військового одягу для потреб Збройних Сил України.

Про це на брифінгу повідомив директор ДБР Олексій Сухачов, йдеться у повідомленні пресслужби ДБР.

За його словами, наразі Гриневич везуть до суду. Застава, яку проситимуть як альтернативу для затриманого, становитиме 500 млн грн.

"Слідство ще не завершено та знаходиться фактично на початковій стадії, але після проведених експертиз та на основі вивчення документів слідчі вже розуміють весь ланцюг постачання неякісного одягу. У нас є повна комунікація з Міністерством оборони, безпосередньо з міністром оборони", - підкреслив Олексій Сухачов.

"Щодо підозр чиновникам (Міноборони - ред.), як тільки буде певний результат, будемо виходити на комунікацію", - додав він.

Він нагадав, що Міністерство оборони визнало себе потерпілою стороною.

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Затримання Романа Гринкевича

У понеділок, 22 січня, о 7 годині ранку на підставі ухвали суду в Одесі затримано Романа Гринкевича. За даними ДБР, він ухилився від органів досудового розслідування.

Працівники ДБР у результаті комплексу оперативно-слідчих дій встановили місцеперебування підозрюваного.

Він та його батько - приватний підприємець - підозрюються в організації злочинної організації, яка заволоділа бюджетними коштами.

За даними слідства, члени злочинної організації уклали договори з Міністерством оборони України щодо постачання одягу військовим. Однак поставлене майно, відповідно до висновків експертиз, не відповідало технічним вимогам договорів через свою низьку якість. Розмір збитків Міністерства оборони України складає понад 934 млн гривень.

Йому було повідомлено про підозру, однак кілька днів йому вдавалося переховуватися від правосуддя. Він намагався домовитись щодо незаконного перетину кордону України, аби сховатися в одній із країн ЄС.

Нагадаємо, у ДБР пояснили, чому відразу не заарештували сина бізнесмена.

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