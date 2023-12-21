Гучна заява Умєрова про мобілізацію: як чоловіків за кордоном "запрошуватимуть" до лав ЗСУ

Нова гучна заява пр мобілізацію знову сколихнула Україну, тільки тепер озвучив її міністр оборони Рустем Умєров. Викликати до рідних військкоматів тепер хочуть і тих чоловіків, які виїхали за кордон.

Про це йдеться в ексклюзиві ТСН.

Заява про мобілізацію Умєрова

Рустем Умєров сказав, що такий варіант Україна розглядає вже з наступного року. Чоловікам від 25 до 60 років у ту ж Німеччину й в усі інші країни будуть слати таке собі “запрошення” в українські військкомати. Втім, у виданні зазначили, що міністр дав чітко зрозуміти, що краще на “запрошення” відреагувати.

Дивіться на ютуб-каналі ТСН: Українських чоловіків можуть мобілізувати за кордоном?! ЗАЯВА УМЄРОВА і УТОЧНЕННЯ!

Українські чоловіки за кордоном

Як ця система функціонуватиме на практиці - наразі невідомо, адже у Раді досі в розробці великий законопроєкт про мобілізацію та демобілізацію. Але міністр оборони зазначив, що нині - важлива справедливість у питанні мобілізації. Але цікаво і те, як військові будуть навчені та оснащені, де і коли вони будуть служити та коли їх демобілізують.

А на ці питання буде відповідь, коли нардепи презентують відповідний законопроєкт. Нагадаємо, зробити це вони мають вже до кінця року - тобто протягом кількох днів. Водночас Умєров наголосив, що для новобранців будуть "варіанти вибору" залежно від їхніх здібностей. Власне, цю систему вже потроху впроваджують, такий собі рекрутинг у співпраці з онлайн-сервісами з пошуку роботи.

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Там чоловіки навіть можуть обрати, в яку бригаду хочуть потрапити. Але навіть такі нововведення навряд чи порадують тих, хто ламав голову, як виїхати за кордон. Наступні цифри вас вразять. Лише до Німеччини від 24 лютого 2022 року прибули понад 220 тисяч українських чоловіків і це не хлопці-школярі, це чоловіки віком від 18 до 60 років, тобто призовного віку. З них наразі в країні перебувають 189 484 осіб. Такі цифри озвучили у виданні Більд.

А за даними імміграційної влади Румунії, після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну минулого року 6 200 українських чоловіків призовного віку нелегально перетнули 600-кілометровий кордон і отримали в Румунії тимчасовий притулок.

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Ще близько 20 тисяч людей потрапили туди легально, здобувши різні пільги, іноді за гроші, іноді - ні, і вирішили більше не повертатися. І це ми навели вам приклади лише двох країн. Скільки чоловіків насправді залишили Україну наразі можна лише здогадуватися. Але часто такі вояжі, на жаль, закінчувалися трагічно.

Як пише ВВС, за неофіційними даними української сторони, за 15 місяців під час спроби незаконного перетину румунського кордону загинули 90 людей: хтось потонув у Тисі, хтось замерз у горах. Хтось на такі кардинальні кроки йти не наважувався, тож намагався грошима або хитрощами перетнути кордон.

“Схеми” виїзду чоловіків за кордон

Прикордонники кажуть, випадків виявлення фіктивних шлюбів із жінками з інвалідністю та багатодітними матерями, щоб виїхати за кордон, зараз побільшало. Раніше у службі заявляли, що щодоби на кордонах хапають по 20 чоловіків, які намагаються незаконно перетнути український кордон.

Водночас щодоби через західний кордон України виїжджають близько 6000 чоловіків призовного віку. З них близько 150−200 людей — це волонтери або чоловіки, які виїжджають за системою “Шлях”. Про це повідомив заступник начальника штабу — начальник відділу організації прикордонного контролю Західного регіонального управління ДПСУ Ігор Матвійчук на пресконференції 20 грудня.

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Але не завжди законність підстав можливо перевірити, адже крім волонтерів і водіїв, є ще кілька категорій чоловіків, які регулярно перетинають кордон: це чоловіки, котрі супроводжують осіб з інвалідністю. Матвійчук назвав цю категорію проблемною, оскільки законодавство не контролює супровід таких людей — "цей механізм не захищений". Бо одна особа з інвалідністю може вивезти з України кілька чоловіків, а перевірити, чи повертається такий супровід, неможливо. Також з України у великій кількості виїжджають багатодітні батьки та непридатні до військової служби чоловіки.

Система “Оберіг”

Зараз контролювати ці процеси намагаються більш щільно. Один із способів впроваджений кілька місяців тому - система “Оберіг”, де про кожного військовозобов’язаного буде відомо буквально все: від номеру телефону до знань англійської, де навчалися, коли і чому перетинали кордон. Поки що система працює не наповну, але щойно з’явиться відповідне рішення, ТЦК отримають доступ до більшої кількості персональних даних українців.

І хоча не минається без тих, хто будь-якими способами намагається перетнути кордон, прикордонники днями повідомили, що за останній час навпаки більше чоловіків у віці 18-60 років повертаються до України. Про це заявив речник Держприкордонслужби України полковник Андрій Демченко в коментарі "Українській правді". Він також зазначив: думка, що українці чоловіки тікають з України - хибна.

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"Наголосимо, що кількість перетинів кордону громадянами України чоловічої статі у віці 18-60 не збільшується. До того ж, цій категорії осіб загалом заборонено залишати межі України на час дії воєнного стану, а пропуск за межі країни забезпечується лише тих, на кого не поширюються обмеження відповідно до правил перетину кордону, що затверджені постановою уряду", - сказав він.

Начальник управління преси та інформації Міноборони Ілларіон Павлюк у коментарі виданню "Бабель" заявив, що насправді Умєров говорив про інше, а німецькі журналісти змістили акцент. Зокрєма, Умєров розповідав про рекрутинг і необхідність донести до українців за кордоном, як важливо їм приєднатися до війська. Павлюк також наголосив, що нині не ведеться обговорення щодо призову до лав ЗСУ з-за кордону.

Додамо, у Міноборони України пояснили слова міністра Рустема Умєрова про те, що чоловіків, які перебувають за кордоном, нібито збираються призвати до лав ЗСУ.

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