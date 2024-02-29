Гучне інтерв'ю Буданова: хто "зливає" плани України та де кінець війни з Росією

"Заморозки" війни не буде. Дрони ніколи не замінять наземні війська! Росії "зливають" плани України. Такі гучні заяви зробив очільник ГУР Кирило Буданов у своєму новому інтерв'ю.

Чим ще шокував головний розвідник України, що думає про звільнення Залужного та як планує перемогти ворога – дивіться в ексклюзиві TSN.UA.

"Заморозки" війни не буде

Україна ніколи не погодиться на “замороження” війни з Росією, оскільки це означатиме визнання окупації наших територій. Таку патріотичну заяву зробив головний розвідник України Кирило Буданов в інтерв'ю канадському каналу CBC News. За словами начальника ГУР, загарбники хочуть, аби Україна визнала окуповані території російськими. От тоді вони б дуже гучно святкували свою "пабєду".

"Росіяни були б дуже раді заморозити все так, як є зараз, змусивши нас визнати захоплену ними територію. У цьому разі вони б святкували перемогу. Цього ніколи не трапиться".

Ба більше, Кирило Буданов заявив, що якщо Росія повністю не розвалиться зсередини, вона загрожуватиме війною Україні з "регулярною періодичністю". Про це він повідомив у розмові із виданням NV. За його словами, програма-максимум для України це не лише вихід на кордони 1991 року, але й повний розвал РФ, який може статися лише зсередини.

"Але цьому процесу ми маємо максимально сприяти своєю думкою, своєю зброєю, своєю дипломатією, своєю розвідкою. В інших обставинах ранок 24 лютого 2022 року для України повторюватиметься з регулярною періодичністю".

Росії "зливають" плани України

Також Буданов прокоментував заяву Зеленського про те, що плани торішнього українського контрнаступу стали відомі росіянам. Про це президент України зазначив 25 лютого на пресконференції за підсумками форуму "Україна. Рік 2024" і запевнив, що в України є план на 2024 рік. Проте, що менше людей знає про плани української армії, то швидше буде перемога і неочікуваний результат для росіян.

Буданов визнав, що Росія якимось чином отримала доступ до таємних планів України стосовно контрнаступу.

Цитата 3: “Я не скажу більше за Президента. Ми отримали, скажімо, інформацію, докази, що плани стали відомими РФ. Це – серйозна проблема, і ми вживаємо певних дій".

Буданов – про звільнення Залужного

Також очільник українського ГУР прокоментував і звільнення Валерія Залужного. Буданов сумнівається, що між Зеленським та колишнім головнокомандувачем ЗСУ Залужним виникали якісь розбіжності. За його словами, між президентом і воєначальником навряд чи можуть бути особисті протиріччя, адже, один є підлеглим іншого. Деякі ЗМІ припустили – Буданов навіть натякнув, що президент прийняв правильне рішення.

"Якщо все добре, все чудово і все зроблено правильно, то чому ми перебуваємо в тій ситуації, в якій перебуваємо?".

Люди VS дрони

Буданов висловив ще одну цікаву думку. Його теза про безпілотники просто розірвала мережу. Буданов зазначив, що дрони, хоч би якими ефективними вони були, не спроможні повністю замінити людей на полі бою.

"Дрони ніколи не замінять сухопутні сили. Вони лише є способом їх підтримки. За допомогою дронів можна завдати втрат ворогу, але поки, як у Середньовіччі, військові не прийдуть і не встановлять прапор, нічого не зміниться".

Хоча у свій час саме на інноваціях та безпілотниках робили ставку і залізний генерал Залужний, і головком Сирський, і навіть президент. Так Валерій Залужний у своїй статті для CNN назвав рецепт перемоги над Росією. Він описав виклики, які стримують країну у військовому плані, та перерахував ресурси, на які потрібно опиратися, щоб перехопити ініціативу на полі бою та досягнути підвищення ефективності бойових дій. Як виявилось, все зводиться до необхідності суттєво збільшити спроможності безпілотних та інших новітніх технологічних систем. Ця теза проходить червоною ниткою по всій статті Залужного. Саме на безпілотниках та технологічному прориві наголошував генерал.

Тему з дронами підхопив і Сирський. 9 лютого він зробив першу заяву на новій посаді – головкома України, де не забув сказати і про важливість людських життів та новітні методи боротьби.

"Життя і здоров’я військовослужбовців завжди були та є головною цінністю Української армії. Відтак, дотримання балансу між виконанням бойових завдань та відновленням частин і підрозділів з інтенсифікацією навчання та підготовки особового складу залишається як ніколи актуальним. Запровадження нових технічних рішень і масштабування успішного досвіду як, приміром, застосування безпілотних систем, сучасних засобів радіоелектронної боротьби є одним з майбутніх векторів побудови перемоги у нашій визвольній війні"

На першому засіданні Ставки в оновленому складі президент Зеленський також говорив про забезпечення ЗСУ снарядами, дронами та РЕБ та запевнив про державну підтримку вітчизняних виробників.

Ба більше, Саме ГУР на чолі з Будановим приписують виконання складних операцій з використанням дронів на території РФ та на окупованих Росією частинах України. Подейкують, що таких успішних ударів вже близько сотні. Давайте хоча б згадаємо одні з останніх "прильотів" добрих невідомих безпілотників на Новолипецький металургійний комбінат. За даними джерел видання Інсайдер.UA, організували атаку на завод СБУ та ГУР. Їхні безпілотники потрапили в установки, призначені для первинного охолодження неочищеного коксового газу і таким чином паралізували роботу заводу. На якому, до речі, виготовляли сировину для виробництва російських ракет, артилерії й безпілотників.

ЦРУ створило Буданова?

Це й не дивно, що такі успішні операції розробляються під керівництвом Кирила Буданова. Як виявилося, він входив до елітного підрозділу ЦРУ. Про це повідомляє The New York Times.

За інформацією видання, Буданов був одним з офіцерів підрозділу Загін "2245", який захоплював російські безпілотники і засоби зв'язку, щоб техніки ЦРУ могли перепрофілювати їх і зламати шифрувальні системи.

"Генерал Буданов був висхідною зіркою в підрозділі 2245. Він був відомий сміливими операціями в тилу ворога і мав глибокі зв'язки з ЦРУ. Агентство підготувало його, а також зробило екстраординарний крок, відправивши на реабілітацію до Національного військово-медичного центру Волтера Ріда в Меріленді після того, як він отримав поранення правої руки під час боїв на Донбасі"

У публікації вказано, що під час однієї з операцій переодягнений у російську форму Буданов повів спецпризначенців через вузьку затоку на надувних катерах, і вони висадились вночі в окупованому Криму. На них там чекав елітний російський спецназ. Українці дали відсіч, ліквідувавши кількох ворожих бійців, зокрема, й сина генерала. Після цього українці відступили до берегової лінії, занурилися в море та годинами пливли до контрольованої Україною території. Це була катастрофа для Росії. І далеко не остання. Попереду ще багато сюрпризів для Путіна та його посіпак. Бо правда на стороні України. Віримо в ЗСУ та наближаємо нашу перемогу.

Нагадаємо, Буданов розповів, чи були розбіжності між Зеленським і Залужним.

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